Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hikmat Ramdani/Leani Ratri Bangga Sumbang Medali Emas Pertama Indonesia di Paralimpiade Paris 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:32 WIB
Hikmat Ramdani/Leani Ratri Bangga Sumbang Medali Emas Pertama Indonesia di Paralimpiade Paris 2024
Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila menyumbang medali emas pertama di Paralimpiade Paris 2024 (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

PARIS - Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila merasakan kebanggaan luar biasa usai mempersembahkan medali emas pertama di Paralimpiade Paris 2024. Mereka tak bisa membendung rasa emosionalnya.

Hikmat/Leani meraih medali emas usai mengalahkan Fredy Setiawan/Khalimatus Sadiyah di partai final cabor para badminton Paralimpiade Paris 2024. Berlangsung di La Chapelle Arena, Paris, Prancis, Senin (2/9/2024) siang WIB, Hikmat/Leani menang dengan skor 21-16 dan 21-15.

Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila meraih medali emas Paralimpiade Paris 2024 (Foto: NPC Indonesia)

Bagi Leani Ratri, medali emas di ganda campuran ini sangat berarti. Apalagi, pencapaiannya meraih medali emas ini bertepatan dengan hari ulang tahun sang suami.

"Rasanya bangga, senang dan bahagia. Medali ini saya persembahkan untuk anak dan suami saya yang hari ini ulang tahun," ungkap Leani, dalam keterangan pers NPC Indonesia, Senin (2/9/2024).

"Kalau lawannya dari beda negara kami akan lebih lepas, tetapi karena ini sudah terbiasa bersama, apalagi di Paralimpiade ini tidak ada ganda putri, yang seharusnya saya sama Khalimatus, sekarang jadi lawan," imbuh pria berusia 33 tahun itu.

Sementara itu, Hikmat mengungkapkan rasa bahagianya bisa meraih medali emas pertama pada Paralimpiade. Namun sama seperti Ratri, ia juga merasa permainan pada partai final ini sangat berat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061338/tim-paralimpiade-indonesia-bawa-pulang-14-medali-dari-3-cabor-menpora-ri-ingin-lebih-8622XqUUnO.jpeg
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/43/3061190/bawa-pulang-14-medali-dari-paralimpiade-paris-2024-atlet-indonesia-disambut-hangat-di-tanah-air-f2eHrMIE5k.jpg
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060286/paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-bicara-raihan-medali-perak-yang-tak-terduga-wYDxtVyyls.jpg
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement