Hikmat Ramdani/Leani Ratri Bangga Sumbang Medali Emas Pertama Indonesia di Paralimpiade Paris 2024

PARIS - Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila merasakan kebanggaan luar biasa usai mempersembahkan medali emas pertama di Paralimpiade Paris 2024. Mereka tak bisa membendung rasa emosionalnya.

Hikmat/Leani meraih medali emas usai mengalahkan Fredy Setiawan/Khalimatus Sadiyah di partai final cabor para badminton Paralimpiade Paris 2024. Berlangsung di La Chapelle Arena, Paris, Prancis, Senin (2/9/2024) siang WIB, Hikmat/Leani menang dengan skor 21-16 dan 21-15.

Bagi Leani Ratri, medali emas di ganda campuran ini sangat berarti. Apalagi, pencapaiannya meraih medali emas ini bertepatan dengan hari ulang tahun sang suami.

"Rasanya bangga, senang dan bahagia. Medali ini saya persembahkan untuk anak dan suami saya yang hari ini ulang tahun," ungkap Leani, dalam keterangan pers NPC Indonesia, Senin (2/9/2024).

"Kalau lawannya dari beda negara kami akan lebih lepas, tetapi karena ini sudah terbiasa bersama, apalagi di Paralimpiade ini tidak ada ganda putri, yang seharusnya saya sama Khalimatus, sekarang jadi lawan," imbuh pria berusia 33 tahun itu.

Sementara itu, Hikmat mengungkapkan rasa bahagianya bisa meraih medali emas pertama pada Paralimpiade. Namun sama seperti Ratri, ia juga merasa permainan pada partai final ini sangat berat.