HOME SPORTS NETTING

SPECIAL HUT RI: Kisah Leani Ratri Oktila, Tulang Punggung Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |10:00 WIB
SPECIAL HUT RI: Kisah Leani Ratri Oktila, Tulang Punggung Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020
Leani Ratri Oktila (kiri) meraih dua medali emas dan satu medali perak di Paralimpiade Tokyo 2020 (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

KISAH Laeani Ratri Oktila akan dibahas pada artikel special HUT RI kali ini. Leani Ratri Oktila merupakan salah satu atlet yang menjadi tulang punggung Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 lalu.

Bermain di cabang olahraga (cabor) para-badminton, Leani Ratri Oktila berhasil menyabet dua medali emas dan satu medali perak. Medali emas pertama didapat Leani saat berpasangan dengan Khalimatus Sadiyah di nomor ganda putri SL3-SU5.

 

Kemudian medali emas lain didapat Leani Ratri Oktila di nomor ganda campuran SL3-SU5. Kali ini, Leani menjadi yang terbaik bersama partnernya, Hary Susanto.

 BACA JUGA:

Cabor para-badminton menjadi lumbung medali tim Indonesia pada Paralimpiade Tokyo 2020. Selain tiga nama di atas, tiga atlet lainnya yaitu Dheva Anrimusthi, Suryo Nugroho, dan Fredy Setiawan juga berhasil menyumbang medali bagi Merah Putih.

Indonesia total meraih sembilan medali dengan rincian dua emas, tiga perak, dan empat perunggu. Pencapaian tersebut membawa Kontinten Merah-Putih finis di peringkat ke-43 pada klasemen akhir Paralimpiade Tokyo 2020 lalu.

1 2 3
