Kepengen Jogging Kembali Digelar, Komunitas Okezoners Kompak Kenakan Outfit Berwarna Hitam

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com di CFD Jakarta hari ini. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Okezone kembali menggelar kegiatan jogging bersama dengan tema "Kepengen Jogging". Kegiatan ini digelar bersama komunitas Okezoners di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (28/7/2024) pagi WIB.

Kepengen Jogging kedua kali ini dimulai pukul 06.00 WIB. Ada puluhan peserta dari komunitas Okezoners yang ambil bagian.

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Mereka kompak mengenakan outfit dengan atasan bewarna hitam. Jogging dimulai dari FX Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Adapun yang unik dari kegiatan ini, yaitu para peserta Kepengen Jogging membawa balon berwarna biru. Hal itu pun yang menjadi pembeda peserta Kepengen Jogging di tengah kerumunan masyarakat yang juga berolahraga di lokasi yang sama.