Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kepengen Jogging Kembali Digelar, Komunitas Okezoners Kompak Kenakan Outfit Berwarna Hitam

Atikah Umiyani , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |11:40 WIB
Kepengen Jogging Kembali Digelar, Komunitas Okezoners Kompak Kenakan Outfit Berwarna Hitam
Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com di CFD Jakarta hari ini. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Okezone kembali menggelar kegiatan jogging bersama dengan tema "Kepengen Jogging". Kegiatan ini digelar bersama komunitas Okezoners di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (28/7/2024) pagi WIB.

Kepengen Jogging kedua kali ini dimulai pukul 06.00 WIB. Ada puluhan peserta dari komunitas Okezoners yang ambil bagian.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Mereka kompak mengenakan outfit dengan atasan bewarna hitam. Jogging dimulai dari FX Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Adapun yang unik dari kegiatan ini, yaitu para peserta Kepengen Jogging membawa balon berwarna biru. Hal itu pun yang menjadi pembeda peserta Kepengen Jogging di tengah kerumunan masyarakat yang juga berolahraga di lokasi yang sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/43/3181395/erick_thohir-u4vr_large.jpg
Tegas, Menpora Erick Thohir Minta KOI dan KONI Selesaikan Dualisme Cabor di Indonesia hingga Akhir Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3181024/gstm_menuntut_membatalkan_hasil_munaslub_psti_dibatalkan_okezone-cQJG_large.jpg
Kantor Kemenpora Didemo Siang Ini, Tuntut Batalkan Hasil Munaslub PB PSTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/43/3179929/megawati_hangestri-UwTB_large.jpg
Breaking News: Manisa BBSK Konfirmasi Putus Kontrak dengan Megawati Hangestri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179602/jakarta_menjadi_tuan_rumah_free_fire_world_series_ffws_global_finals_2025-FLcZ_large.jpg
Jakarta Tuan Rumah Piala Dunia Esports FFWS Global Finals 2025, Indonesia Arena Jadi Lokasi Pertandingan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/43/3179489/muhammad_rijal_abdillah-aQuW_large.jpg
Hasil Angkat Besi Asian Youth Games 2025: Lifter Indonesia Rijal Abdillah Raih Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement