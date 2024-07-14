Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kepengen Jogging Okezone.com Disambut Antusias Peserta, Diharapkan Bisa Digelar Rutin

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |13:29 WIB
Kepengen Jogging Okezone.com Disambut Antusias Peserta, Diharapkan Bisa Digelar Rutin
Peserta Kepengen Jogging Okezone.com, Rina Ridson, berharap acara ini bisa digelar rutin (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Acara jogging bersama Okezone.com yang bertajuk “Kepengen Jogging” dapat sambutan antusias. Kegiatan ini pun diharapkan bisa terus berlanjut dan makin meriah.

Okezone.com menggelar kegiatan jogging bersama di Car Free Day (CFD), Jakarta, pada Minggu (14/7/2024) pagi WIB. VP Sales Marketing MNC Portal Indonesia, Rina Ridson, yang ikut ambil bagian dalam kegiatan Kepengen Jogging pun turut menyambut antusias kegiatan ini.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Rina Ridson mengatakan kegiatan jogging bersama yang digelar Okezone.com ini berlangsung sangat seru dan menyenangkan. Dia pun berharap Kepengen Jogging Okezone.com dapat terus digelar setiap akhir pekan.

"Senang banget, seru banget. Ke depan ingin ikut lagi, setiap minggu sekali-kali, ya. Harus berlanjut, hari ini puluhan orang, dan ke depan bisa ratusan orang," ujar VP Sales Marketing MNC Portal Indonesia, Rina Ridson, di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Senada dengan Rina Ridson, Jurnalis Senior yang juga pernah menjadi Pemred MNCTV, Latief Siregar, yang turut ambil bagian dalam acara Kepengen Jogging juga mengatakan kegiatan ini memberi banyak manfaat. Lewat Kepengen Jogging, satu sama lainnya bisa turut berinteraksi dengan bertukar cerita.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Rina Ridson saat mengikuti acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

"Kegiatan menarik, sambil olahraga dapat kumpul dengan teman-teman. Jadi, dapat sehat dan bahagia. Ke depan, semoga lebih ramai lagi agar lebih menonjol acara yang dibuat Okezone," ujar Latief Siregar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/43/3178443/menpora_erick_thohir-JTBg_large.jpg
Menpora Erick Thohir Lakukan Reformasi Total, Cabut 191 Permen dan Batalkan Permenpora Nomor 14 Tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178346/atlet_indonesia-aQsi_large.jpg
Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: 3 Atlet Putri Indonesia Tak Lolos Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178300/timnas_voli_putra_indonesia-zrVd_large.jpg
Hasil Voli Asian Youth Games 2025: Sikat Taiwan 3-1, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178293/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-50is_large.jpg
Link Live Streaming Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178235/kampanye_lari_demi_gaya_hidup_sehat_dan_hidup_produktif_digelar_di_jakarta-ShlT_large.jpg
Diramaikan 3.000 Peserta, Kampanye Lari demi Gaya Hidup Sehat dan Hidup Produktif Digelar di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178002/tim_woodball_indonesia-Pyrd_large.jpg
Woodball Indonesia Juarai Hongkong International Open 2025 dengan 8 Emas, Siap Tempur di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement