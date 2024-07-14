Kepengen Jogging Okezone.com Disambut Antusias Peserta, Diharapkan Bisa Digelar Rutin

Peserta Kepengen Jogging Okezone.com, Rina Ridson, berharap acara ini bisa digelar rutin (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Acara jogging bersama Okezone.com yang bertajuk “Kepengen Jogging” dapat sambutan antusias. Kegiatan ini pun diharapkan bisa terus berlanjut dan makin meriah.

Okezone.com menggelar kegiatan jogging bersama di Car Free Day (CFD), Jakarta, pada Minggu (14/7/2024) pagi WIB. VP Sales Marketing MNC Portal Indonesia, Rina Ridson, yang ikut ambil bagian dalam kegiatan Kepengen Jogging pun turut menyambut antusias kegiatan ini.

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Rina Ridson mengatakan kegiatan jogging bersama yang digelar Okezone.com ini berlangsung sangat seru dan menyenangkan. Dia pun berharap Kepengen Jogging Okezone.com dapat terus digelar setiap akhir pekan.

"Senang banget, seru banget. Ke depan ingin ikut lagi, setiap minggu sekali-kali, ya. Harus berlanjut, hari ini puluhan orang, dan ke depan bisa ratusan orang," ujar VP Sales Marketing MNC Portal Indonesia, Rina Ridson, di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Senada dengan Rina Ridson, Jurnalis Senior yang juga pernah menjadi Pemred MNCTV, Latief Siregar, yang turut ambil bagian dalam acara Kepengen Jogging juga mengatakan kegiatan ini memberi banyak manfaat. Lewat Kepengen Jogging, satu sama lainnya bisa turut berinteraksi dengan bertukar cerita.

(Rina Ridson saat mengikuti acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

"Kegiatan menarik, sambil olahraga dapat kumpul dengan teman-teman. Jadi, dapat sehat dan bahagia. Ke depan, semoga lebih ramai lagi agar lebih menonjol acara yang dibuat Okezone," ujar Latief Siregar.