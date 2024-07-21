Patahkan Kutukan Runner Up Proliga, Megawati Hangestri: Enggak Nyangka!

MEGAWATI Hangestri Pertiwi berhasil mematahkan kutukan runner up yang selama ini menghantuinya di ajang Proliga 202. Dia sukses mengantarkan Jakarta BIN keluar sebagai juara musim ini.

Jakart BIN berhasil menjadi juara Proliga 2024 putri setelah mengalahkan Jakarta Electric PLN di babak grand final yang berlangsung pada Sabtu (20/7/2024) malam WIB di Indonesia Arena, Jakarta. Lewat pertarungan lima set, mereka menang dramatis atas Yolla Yuliana dkk dengan skor 3-2 (25-21, 25-20, 22-25, 21-25 dan 17-15).

Kemenangan itu pun membuat Jakarta BIN menyabet titel perdana mereka di ajang Proliga. Hal itu juga dirasakan oleh Megawati yang baru pertama kali mengangkat piala kompetifi voli paling bergengsi di Tanah Air itu sejak melakukan debutya pada 2015 lalu.

Sebelumnya, pemain berusia 24 tahun itu menjadi runner up Proliga sebanyak tiga kali yakni saat membela Jakarta Pertamina Energi pada 2016 dan 2019 serta Jakarta Pertamina Fastron pada 2023 lalu. Oleh karena itu, dia sangat senang bisa mematahkan kutukan runner up yang selama ini menghantuinya.

“Alhamdulilah tentunya, terima kasih untuk semua yang udah dukung. Sempat mematahkan persepsi orang-orang, kalau ada saya (di final) kalah gitu. Ini buat semuanya yang suka comment kayak gitu, awas minta foto ya, bercanda,” kata Megawati sambil tertawa dalam konferensi pers pasca final, Sabtu (20/7/2024).

Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan apa arti titel Proliga perdana dalam kariernya ini. Menurutnya, pencapaian tersebut seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Terlebih lagi, atlet asal Jember itu juga membawa pulang penghargaan pemain terbaik Proliga 2024.