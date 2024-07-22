Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena

Ketua Umum PBVSI, Imam Sudjarwo, ingin Indonesia Arena rutin menjadi tuan rumah Grand Final Proliga (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

JAKARTA – Ketua Umum PBVSI, Imam Sudjarwo, ingin agar Grand Final Proliga rutin digelar di Indonesia Arena, Jakarta. Ia girang melihat antusiasme pencinta voli yang begitu luar biasa di Grand Final Proliga 2024.

Ya, pada akhir pekan ini babak Grand Final Proliga 2024 dihelat untuk kali pertama di Indonesia Arena. Hampir semua tribune di Indonesia Arena terisi penuh pada laga final.

Oleh karena itu, Imam ingin final Proliga seterusnya bisa digelar di Indonesia Arena. Ia benar-benar senang dengan antusias penonton yang besar sehingga ingin terus mengapresiasi kecintaan terhadap dunia voli dengan menggelar laga akbar di arena yang megah.

"Animo masyarakat khususnya penggemar voli ini sudah luar biasa. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini ada Indonesia Arena, kami manfaatkan ini untuk mengapresiasi masyarakat,” ujar Imam kepada awak media saat ditemui di Indonesia Arena, dikutip Senin (22/7/2024).

“Jadi insya Allah ke depan setiap grand final akan dilaksanakan di Indonesia Arena," imbuhnya.

Ini merupakan kali pertama Grand Final Proliga dihelat di Jakarta sejak 2016. Ketika itu, Grand Final Proliga digelar di Istora Senayan. Selepas itu, pertandingan pamungkas Proliga mayoritas diselenggarakan d Yogyakarta.