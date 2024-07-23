Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |13:17 WIB
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
Jakarta LavAni kalah dari Jakarta Bhayangkara Presisi di Grand Final Proliga 2024 (Foto: Instagram/lavani.forever)
A
A
A

JAKARTA Lavani Allo Bank Electric gagal meraih hattrick gelar juara Proliga pada edisi 2024 ini. Salah satu pemain Jakarta LavAni, Fahry Septian, pun meminta maaf kepada sang pemilik klub sekaligus mantan presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Lavani harus puas mengakhiri Proliga 2024 sebagai runner up. Hasil itu didapat setelah mereka kalah di partai grand final kontra Jakarta Bhayangkara Presisi yang digelar pada akhir pekan lalu di Indonesia Arena, Jakarta.

 

Renan Buiatti dan kolega mampu unggul lebih dulu di set pertama. Namun, pada akhirnya mereka kalah dengan skor 1-3 (30-28, 22-25, 22-25 dan 23-25) sehingga Bhayangkara mengangkat trofi Proliga 2024 yang merupakan titel pertama mereka dalam sejarah.

Di sisi lain, kekalahan itu terasa menyakitkan bagi Lavani. Sebab, mereka gagal menyabet hattrick gelar Proliga setelah menjadi yang terbaik dalam dua musim sebelumnya. Bahkan, mereka selalu menang atas Bhayangkara dalam dua grand final terakhir.

 BACA JUGA:

Oleh karena itu, Fahry Septian meminta maaf kepada SBY, yang hadir langsung mendukung timnya dari tribun penonton Indonesia Arena. Sebab dia menilai, mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut berharap besar timnya bisa mencetak sejarah sebagai tim putra pertama yang menorehkan tiga titel berturut-turut di Proliga.

“Sangat disayangkan ya. Saya dan tim mau minta maaf sebesar besarnya kepada Pak SBY. Mungkin harapan Pak SBY kita bakal mencetak hattrick dan sejarah,” kata Fahri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas final, Minggu, 21 Juli 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038194/puji-kehebatan-bintang-bhayangkara-presisi-nomoury-keita-di-final-proliga-2024-sby-kagak-ada-matinye-FH9rbrmp3v.jpg
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037537/proliga-2024-noumory-keita-sabet-2-titel-jakarta-bhayangkara-presisi-borong-gelar-individual-Z3jslLEG5j.jpg
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037502/hasil-grand-final-proliga-2024-jakarta-bhayangkara-presisi-juara-usai-hempaskan-jakarta-lavani-allo-bank-3-1-tnOCWp7jiV.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Juara Usai Hempaskan Jakarta LavAni Allo Bank 3-1!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement