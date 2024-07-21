Daftar Penghargaan Individu Proliga 2024: Megawati Hangestri Pemain Terbaik

PROLIGA 2024 putri rampung digelar pada Sabtu (20/7/2024) malam WIB. Para peraih penghargaan individu pun dibeberkan setelah laga grand final selesai digulirkan di Indonesia Arena, Jakarta.

Jakarta BIN berhasil menyabet gelar juara Proliga 2024 yang juga menjadi titel pertama mereka di ajang ini. Hasil itu didapat setelah mereka mengalahkan Jakarta PLN Electric di final dengan skor 3-2 (25-21, 25-20, 22-25, 21-25 dan 17-15).

Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan mengakhiri musim di peringkat ketiga. Mereka membungkam Jakarta Pertamina Enduro di laga perebutan tempat ketiga dengan skor 3-1 (25-18, 23-25, 25-16, dan 25-13).

Untuk penghargaan individu, Jakarta BIN dan Jakarta Electric PLN sama-sama memborong tiga trofi. Sementara Jakarta Popsivo Polwan membawa pulang dua penghargaan yang diborong oleh Madison Kingdon sebagai top scorer dan best spiker.

BACA JUGA:

Untuk penghargaan pemain terbaik Proliga 2024 disabet Megawati Hangestri dari Jakarta BIN. Pemain yang juga membela Red Sparks itu membawa pulang hadiah uang Rp25 juta.

Rekan setimnya, Kara Jane Bajema, juga dinobatkan sebagai blocker terbaik musim ini. Pelatih mereka, Danai Sriwatcharamethakul, turut mengoleksi penghargaan pelatih terbaik.