Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual

PROLIGA 2024 telah selesai digelar dengan Jakarta Bhayangkara Presisi sebagai juaranya. Selain naik podium pertama sebagai tim, mereka juga memborong gelar individual musim ini.

Jakarta Bhayangkara Presisi sukses menjadi juara Proliga 2024 setelah mengalahkan Jakarta Lavani Allo Bank Electric di babak Grand Final. Dalam laga yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (22/7/2024) malam WIB itu, mereka menang dengan skor 3-1 (28-30, 25-22, 25-22 dan 25-23).

Ini menjadi kali pertama Jakarta Bhayangkara Presisi itu menyabet titel Proliga. Selain itu, Rendy Febriant Tamamilang dan kolega juga menggagalkan Lavani untuk hattrick gelar setelah dalam dua tahun berturut-turut selalu mengalahkan mereka di final.

Dalam penghargaan individu, Bhayangkara sukses membawa pulang enam dari delapan titel yang tersedia. Sang bintang, Noumory Keita, memborong dua penghargaan sekaligus.

Pemain asal Mali itu dinobatkan sebagai pencetak poin terbanyak alias top scorer Proliga 2024. Selain itu, Keita juga menyabet gelar spiker terbaik musim ini.

Kendati demikian, Keita menilai penghargaan individu yang diraihnya itu tak terlalu penting. Yang paling berarti baginya adalah dirinya bisa mengantarkan Bhayangkara juara Proliga untuk kali pertama dalam sejarah dalam musim debutnya di Indonesia.

“Saya selalu mendapat hadiah individu, bukan hanya di sini lho. Bagi saya hadiah individu tidak penting, hadiah beregu yang penting bagi saya karena kami menang juara pertama,” kata Keita kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas final, Minggu (21/7/2024).