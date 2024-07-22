Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |05:21 WIB
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
Jakarta Bhayangkara Presisi dominasi penghargaan individu di Proliga 2024 (Foto: Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

PROLIGA 2024 telah selesai digelar dengan Jakarta Bhayangkara Presisi sebagai juaranya. Selain naik podium pertama sebagai tim, mereka juga memborong gelar individual musim ini.

Jakarta Bhayangkara Presisi sukses menjadi juara Proliga 2024 setelah mengalahkan Jakarta Lavani Allo Bank Electric di babak Grand Final. Dalam laga yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (22/7/2024) malam WIB itu, mereka menang dengan skor 3-1 (28-30, 25-22, 25-22 dan 25-23).

 

Ini menjadi kali pertama Jakarta Bhayangkara Presisi itu menyabet titel Proliga. Selain itu, Rendy Febriant Tamamilang dan kolega juga menggagalkan Lavani untuk hattrick gelar setelah dalam dua tahun berturut-turut selalu mengalahkan mereka di final.

Dalam penghargaan individu, Bhayangkara sukses membawa pulang enam dari delapan titel yang tersedia. Sang bintang, Noumory Keita, memborong dua penghargaan sekaligus.

Pemain asal Mali itu dinobatkan sebagai pencetak poin terbanyak alias top scorer Proliga 2024. Selain itu, Keita juga menyabet gelar spiker terbaik musim ini.

Kendati demikian, Keita menilai penghargaan individu yang diraihnya itu tak terlalu penting. Yang paling berarti baginya adalah dirinya bisa mengantarkan Bhayangkara juara Proliga untuk kali pertama dalam sejarah dalam musim debutnya di Indonesia.

“Saya selalu mendapat hadiah individu, bukan hanya di sini lho. Bagi saya hadiah individu tidak penting, hadiah beregu yang penting bagi saya karena kami menang juara pertama,” kata Keita kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas final, Minggu (21/7/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038255/proliga-2024-jakarta-lavani-gagal-hattrick-gelar-fahry-septian-minta-maaf-ke-sby-95LbPeSee6.jpg
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038194/puji-kehebatan-bintang-bhayangkara-presisi-nomoury-keita-di-final-proliga-2024-sby-kagak-ada-matinye-FH9rbrmp3v.jpg
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037502/hasil-grand-final-proliga-2024-jakarta-bhayangkara-presisi-juara-usai-hempaskan-jakarta-lavani-allo-bank-3-1-tnOCWp7jiV.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Juara Usai Hempaskan Jakarta LavAni Allo Bank 3-1!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement