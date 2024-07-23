Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |11:41 WIB
Puji Kehebatan Bintang Bhayangkara Presisi Nomoury Keita di Final Proliga 2024, SBY: Kagak Ada Matinye!
Pemain Bhayangkara Presisi, Nomoury Keita jadi top scorer dan pemain terbaik Proliga 2024 (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
A
A
A

PEMILIK klub Jakarta Lavani Allo Bank Electric, Susilo Bambang Yudhoyono, memuji kehebatan bintang asing Jakarta Bhayangkara Presisi, Nomoury Keita di grand final Proliga 2024. SBY menilai pemai asal Mali itu bermain luar biasa.

Lavani finis sebagai runner up Proliga 2024 usai dibekuk Bhayangkara Presisi dalam laga grand final yang berlangsung pada akhir pekan lalu di Indonesia Arena, Jakarta. Dalam pertarungan ketat selama empat set, mereka kalah dengan skor 1-3 (30-28, 22-25, 22-25 dan 23-25).

 

Hasil tersebut membuat Lavani gagal menyabet hattrick gelar juara Proliga setelah menjuarainya dalam dua musim terakhir di mana mereka selalu bisa membungkam Bhayangkara di partai puncak. Sebaliknya, ini menjadi titel perdana yang didapat Bhayangkara sepanjang sejarah kompetisi bola voli paling bergengsi di Tanah Air itu.

Kekalahan tersebut bisa dibilang mengejutkan. Pasalnya, sebelumnya selama Proliga 2024, Lavani selalu menang atas Bhayangkara. Bahkan selalu dengan skor telak 3-0.

 BACA JUGA:

Nomoury Keita, yang menyabet titel top scorer dan pemain terbaik Proliga 2024, menjadi sosok penting dalam kemenangan perdana Bhayangkara atas Lavani di final. Pemain asal Mali itu tampil luar biasa dengan menorehkan 35 poin di partai pamungkas yang membawa timnya pecah telor atas Renan Buiatti dan kolega musim ini.

SBY, yang menyaksikan langsung laga akbar tersebut di Indonesia Arena, pun terpukau dengan penampilan Keita. Dia memberikan pujian selangit kepada spiker berusia 23 tahun itu.

“Selaku pendiri LavAni saya mengucapkan selamat kepada Klub Bhayangkara yang menjadi Champion pada Proliga musim ini. Saya menyaksikan bahwa semalam Bhayangkara benar-benar bermain dengan baik dan hampir semua pemainnya ‘on fire’,” cuit SBY di aku X-nya (Twitter), pada Senin, 22 Juli 2024

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/43/3038255/proliga-2024-jakarta-lavani-gagal-hattrick-gelar-fahry-septian-minta-maaf-ke-sby-95LbPeSee6.jpg
Proliga 2024: Jakarta Lavani Gagal Hattrick Gelar, Fahry Septian Minta Maaf ke SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037548/nomoury-keita-ungkap-kunci-kemenangan-jakarta-bhayangkara-presisi-atas-jakarta-lavaani-di-grand-final-proliga-2024-J4O9FZNVzO.jpg
Nomoury Keita Ungkap Kunci Kemenangan Jakarta Bhayangkara Presisi atas Jakarta LavAani di Grand Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/43/3037537/proliga-2024-noumory-keita-sabet-2-titel-jakarta-bhayangkara-presisi-borong-gelar-individual-Z3jslLEG5j.jpg
Proliga 2024: Noumory Keita Sabet 2 Titel, Jakarta Bhayangkara Presisi Borong Gelar Individual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037374/wilda-siti-nurfadhilah-tak-suka-disebut-jimat-keberuntungan-di-final-proliga-2024-eXcmdKELf6.jpg
Wilda Siti Nurfadhilah Tak Suka Disebut Jimat Keberuntungan di Final Proliga 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037372/ketua-umum-pbvsi-ingin-grand-final-proliga-digelar-rutin-di-indonesia-arena-b3l2CF0zYk.jpg
Ketua Umum PBVSI Ingin Grand Final Proliga Digelar Rutin di Indonesia Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/43/3037502/hasil-grand-final-proliga-2024-jakarta-bhayangkara-presisi-juara-usai-hempaskan-jakarta-lavani-allo-bank-3-1-tnOCWp7jiV.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2024: Jakarta Bhayangkara Presisi Juara Usai Hempaskan Jakarta LavAni Allo Bank 3-1!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement