Kisah Giannis Antetokounmpo, dari Pedagang Asongan Jadi Salah Satu Pebasket Terbaik Dunia

KISAH Giannis Antetokounmpo yang merupakan salah satu pebasket terbaik dunia akan dibahas Okezone. Giannis sendiri saat ini bermain sebagai center dari tim NBA, Milwaukee Bucks.

Perjalanan Giannis untuk menjadi salah satu pebasket terbaik saat ini tidaklah mudah. Berasal dari keluarga miskin, pemain kelahiran 6 Desember 1994 ini harus berjuang keras untuk meraih mimpinya.

Salah satu momen mengharukan adalah ketika Giannis dan dan adiknya, Thanasis, harus bergantian mengenakan sepatu olahraga yang sama, saat bermain. Giannis kecil bahkan tak jarang membantu keluarganya dengan berjualan.

Giannis Antetokoumpo berkeliling di jalanan kota Athena, menjajakan produk-produk bermerk tiruan. Pekerjaan tersebut merupakan salah satu cara untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah.

"Kami menjual kacamata dan jam. Lalu kami beralih ke CD, DVD. Saya adalah salesman terbaik," kata Giannis dalam acara televisi Amerika "60 Minutes".

"Kalau dagangan kami laku, berarti kami bisa makan," lanjutnya.