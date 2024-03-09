Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Giannis Antetokounmpo Gagal Bawa Milwaukee Bucks Kalahkan LA Lakers

SEJUMLAH pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 telah berlangsung pada Sabtu (9/3/2024). Salah satunya Milwaukee Bucks yang harus menelan kekalahan tipis dari Los Angeles (LA) Lakers.

Bertandang ke Crypto.com Arena, Bucks tampil dominan dengan memimpin 30-27 atas LA Lakers di kuarter pertama. Namun, Bucks gagal mempertahankan keunggulan usai LA Lakers bermain dengan agresif dan membuat skor menjadi 66-67 di kuarter kedua.

Meski terus berusaha untuk membalikan keadaan, tetapi Bucks masih belum bisa meredam permainan LA Lakers dan harus tertinggal 93-96 di kuarter ketiga. Bucks tampil lebih agresif di kuarter keempat, tetapi harus menutup laga dengan kekalahan tipis 122-123 dari Anthony Davis dan kolega.

Giannis Antetokounmpo berhasil membuat triple-double dengan 34 poin, 12 assist, dan 14 rebound dari 39 menit, tetapi gagal membawa Bucks meraih kemenangan. Sementara D'Angelo Russell menjadi bintang kemenangan LA Lakers, setelah membuat 44 poin, sembilan assist, dan enam rebound dari 38 menit.

Hasil negatif dari LA Lakers menjadi kekalahan kedua Bucks secara beruntun, setelah di laga sebelumnya takluk 90-125 dari Golden State Warriors. Bucks pun menempati posisi ketiga di klasemen sementara Wilayah Timur.