Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Perpanjang Napas Indonesia, Imbang 2-2 atas Malaysia!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |14:02 WIB
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Perpanjang Napas Indonesia, Imbang 2-2 atas Malaysia!
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL bulu tangkis SEA Games 2025 menarik diulas. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, berhasil perpanjang napas tim bulu tangkis Indonesia dalam melawan Malaysia di semifinal.

Febriana/Meilysa sukses meraih kemenangan kala berhadapan dengan Go Pei Kee/Toh Ee Wei. Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) siang WIB, Febriana/Meilysa menang dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-9.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Hasil ini membuat kedudukan Indonesia vs Malaysia di semifinal bulu tangkis beregu putri SEA Games 2025 jadi 2-2. Kini, laga terakhir atau kelima akan jadi penentuan. Di laga itu, tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, akan berhadapan dengan Siti Zulikha.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia memulai laga dengan baik. Ganda putri Indonesia itu unggul 7-4 atas Pei Kee/Ee Wei. Poin demi poin terus dicuri oleh Ana/Trias hingga akhirnya berhasil unggul 11-6 di interval gim pertama. Usai jeda, mereka tidak menurunka tempo permainannya.

Ana/Trias terus menggempur pertahanan pasangan Malaysia hingga unggul jauh 16-9. Alhasil, mereka menutup gim pertama dengan skor 21-10 atas Pei Kee/Ee Wei.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188530/gregoria_mariska_tunjung-iMxf_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Gregoria Mariska Kalah, Indonesia Disalip Malaysia 1-2 di Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188516/rachel_allessya_dan_febi_setianingrum-QsC3_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi Tumbang, Indonesia vs Malaysia Sama Kuat 1-1 di Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188507/putri_kusuma_wardani-UawV_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Putri KW Menang, Indonesia Unggul atas Malaysia 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188480/gregoria_mariska_tunjung-1OXF_large.jpg
Segel Tiket Semifinal SEA Games 2025, Gregoria Mariska Tunjung Soroti Mentalitas Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188464/timnas_indonesia_u_22-l07b_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Tim Bulu Tangkis dan Timnas Indonesia Siap Rebut Kemenangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188442/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-LnRb_large.jpg
Ditargetkan Raih 3 Emas, Kontingen Biliar Indonesia Punya Modal Bagus Berjaya di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement