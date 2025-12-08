Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Perpanjang Napas Indonesia, Imbang 2-2 atas Malaysia!

HASIL bulu tangkis SEA Games 2025 menarik diulas. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, berhasil perpanjang napas tim bulu tangkis Indonesia dalam melawan Malaysia di semifinal.

Febriana/Meilysa sukses meraih kemenangan kala berhadapan dengan Go Pei Kee/Toh Ee Wei. Bermain di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) siang WIB, Febriana/Meilysa menang dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-9.

Hasil ini membuat kedudukan Indonesia vs Malaysia di semifinal bulu tangkis beregu putri SEA Games 2025 jadi 2-2. Kini, laga terakhir atau kelima akan jadi penentuan. Di laga itu, tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, akan berhadapan dengan Siti Zulikha.

Jalannya Pertandingan

Febriana/Amalia memulai laga dengan baik. Ganda putri Indonesia itu unggul 7-4 atas Pei Kee/Ee Wei. Poin demi poin terus dicuri oleh Ana/Trias hingga akhirnya berhasil unggul 11-6 di interval gim pertama. Usai jeda, mereka tidak menurunka tempo permainannya.

Ana/Trias terus menggempur pertahanan pasangan Malaysia hingga unggul jauh 16-9. Alhasil, mereka menutup gim pertama dengan skor 21-10 atas Pei Kee/Ee Wei.