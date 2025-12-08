Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Menang 3-2 atas Malaysia, Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lolos ke Final!

HASIL bulu tangkis SEA Games 2025 menarik diulas. Tim bulu tangkis putri Indonesia sukses lolos ke final SEA Games 2025.

Kepastian itu didapat usai tim bulu tangkis putri Indonesia menang 3-2 atas Malaysia di babak semifinal. Laga seru itu berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand pada Senin (8/12/2025) siang WIB.

Tiket ke final ditentukan lewat aksi Mutiara Ayu Puspitasari yang turun di partai kelima alias terakhir melawan Malaysia. Dia sukse smenang saat berhadapan dengan Siti Zulikha.

Jalannya Pertandingan

Tunggal putri Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, bungkam wakil Malaysia, Siti Zulaikha dalam dua gim langsung 21-18, dan 21-16. Mutiara memulai laga dengan baik. Junior Gregoria Mariska Tunjung itu unggul 8-5 atas Zulaikha.

Namun setelah itu Mutiara cukup kesulitan. Tapi, dia masih bisa unggul di interval gim pertama dengan skor 11-8. Usai jeda, Zulaikha berhasil menemukan ritme permainannya.

Kedua pemain terus kejar-kejaran angka hingga skor imbang 15-15. Perlahan, Mutiara berhasil keluar dari tekanan dan unggul 18-16 atas Zulaikha. Pada akhirnya, dia menutup gim pertama dengan skor 21-18.

Di gim kedua, Mutiara tidak memulainya dengan baik dan harus tertinggal 2-6 dari Zulaikha. Meski begitu, dia perlahan memangkas jarak menjadi 7-9 dari tunggal putri Malaysia tersebut.

Sayangnya, Mutiara harus tertinggal 7-11 dari Zulaikha di interval gim kedua. Usai jeda, Mutiara berhasil menemukan irama permainannya. Dia bahkan sukses membalikan keadaan menjadi unggul 15-14.

Mutiara terus memperlebar keunggulannya hingga menjadi 18-14. Tunggal putri muda Indonesia itu menutup gim kedua dengan kemenangan 21-16 atas Zulaikha.