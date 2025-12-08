Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Tim Bulu Tangkis dan Timnas Indonesia Siap Rebut Kemenangan!

BANGKOK – Kontingan Indonesia memiliki sejumlah agenda di SEA Games 2025 Thailand pada hari ini, Senin (8/12/2025). Sejumlah cabang olahraga (cabor) unggulan, mulai dari bulu tangkis hingga sepak bola, siap berlaga untuk menjaga asa meraih medali emas bagi Merah Putih.

1. Bulu Tangkis: Beregu Putra dan Putri Main di Semifinal

Cabang olahraga bulu tangkis yang digelar di Gymnasium 4, Universitas Thammasat, menjadi salah satu fokus utama hari ini. Berdasarkan hasil undian, tim beregu putra Indonesia mendapat keuntungan besar.

Menempati posisi bye di babak perempatfinal, Alwi Farhan dan kawan-kawan otomatis melaju ke babak semifinal. Kondisi ini memastikan satu medali sudah berada di tangan tim putra, meski perjuangan untuk mengubahnya menjadi emas masih panjang.

Di babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB hari ini, tim putra Indonesia akan berhadapan dengan pemenang antara Singapura. Singapura jelas menjadi lawan tangguh mengingat mereka menurunkan kekuatan terbaiknya.

Sementara itu, tim beregu putri Indonesia juga akan tampil di semifinal usai mengalahkan Myanmar di perempatfinal. Gregoria Mariska Tunjung cs pun akan melawan Malaysia di semifinal.

2. Sepak Bola: Tekad Bulat Mempertahankan Emas

Beralih ke lapangan hijau, Timnas Indonesia U-22 dijadwalkan melakoni laga penting di Grup C. Bertempat di Stadion 700th Anniversary of Chiang Mai, Ivar Jenner cs akan bertanding pada pukul 18.00 WIB. Pertemuan di fase grup ini menjadi ujian awal bagi Skuad Garuda yang datang dengan status juara bertahan.

Susunan pemain Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Mali U-22 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Berikut Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini:

09.30 WIB - Baseball: Tim Putra Indonesia yang diperkuat Rizki Ramadhan akan memulai perjuangan mereka di Grup A melawan Laos di Queen Sirikit 60th Anniversary Baseball Stadium, Cluster Bangkok.