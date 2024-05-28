Biodata dan Agama Ade Rai, Mantan Atlet Binaragawan yang Gemar Berikan Tips Awet Muda dan Hidup Sehat

BIODATA dan agama Ade Rai, mantan atlet binaragawan Indonesia ini menjadi buruan warganet. Sebab, ia gemar berikan tips awet muda dan hidup sehat untuk masyarakat.

Semua tips awet muda dan hidup sehat itu ia bagikan melalui kanal youtubenya yang bernama Dunia Ade Rai. Dengan telah memiliki 1,04 juta subscriber, Ade Rai kerap membagikan tips-tips untuk melakukan gerakan gym, penjelasan tentang berbagai isu kesehatan, tips diet yang baik dan benar, dan masih banyak yang lainnya.

Sederet tips yang dibagikan tersebut tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin belajar merubah pola hidupnya menjadi jauh lebih sehat.

Ade Rai sendiri memiliki nama asli I Gusti Agung Rai Kusuma Yudha. Ia lahir di Jakarta pada 06 Mei 1970. Namun seperti namanya, ia merupakan keturunan Bali yang menganut agama Hindu sejak ia masih kecil.

Di masa kecilnya, Ade Rai dikenal memiliki perawakan yang kurus. Beratnya hanya sekitar 25 kg saja. Bahkan saat memasuki usia remaja, berat tubuhnya hanya 55 kg. Padahal tinggi badannya mencapai angka 183 cm.

Namun berkat kesadarannya, ia kemudian mulai terjun ke dunia binaraga setelah sempat menjajal olahraga bulutangkis. Ia pun berhasil meraih juara di kejuaraan nasional pada tahun 1994. Kesuksesan ini membuatnya terpacu untuk mencoba mengikuti kejuaraan bertaraf internasional.