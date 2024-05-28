Hasil Prancis Terbuka 2024: Rafael Nadal Kalah dari Alexander Zverev di Babak Pertama

MANTAN petenis nomor satu dunia, Rafael Nadal, menelan kekalahan di babak pertama Prancis Terbuka 2024. Dia kalah dari unggulan keempat, Alexander Zverev, lewat pertarungan tiga set berdurasi 3 jam 5 menit dengan skor 6-3, 7-6 (7-5) dan 6-3.

Dengan hasil tersebut, Zverev melompat ke babak kedua Prancis Terbuka 2024. Selanjutnya, dia akan bersua dengan pemenang laga antara wakil Belgia, David Goffin, kontra utusan tuan rumah, Giovanni Mpetshi Perricard.

Mentas di Lapangan Philoppe-Chatrier, Stade Roland-Garros, Paris, Senin (27/5/2024) malam WIB, Nadal nampak belum panas di awal pertandingan sehingga dengan mudah tertinggal 0-1. Namun setelah itu dia mulai memberikan perlawanan pada Zverev meski kemudian ketinggalan 0-2.

Reli-reli panjang pun kembali berlangsung di Game 3 sampai menginjak skor 40-30 untuk Nadal. Bintang asal Spanyol itu pun memangkas ketertinggalannya menjadi 1-2.

Jual beli serangan berlanjut dalam reli-reli panjang yang terjadi, tetapi Zverev mampu memperlebar keunggulannya menjadi 4-2. Walau terus memberikan perlawanan sengit untuk wakil Jerman itu dan sempat mendekat di angka 3-4, Nadal pada akhirnya kalah dengan skor 3-6 di set pertama.

Aksi memukau dari dua petenis papan atas itu kembali terjadi di set kedua. Nadal yang sempat ketinggalan 2-1, berhasil membalikkan keadaan untuk memimpin 3-2.

Bahkan, peraih 22 gelar Grand Slam itu mampu menjauh dengan keunggulan 4-2. Namun, Zverev tak menyerah begitu saja dan bisa mengembangkan permainannya untuk keluar dari tekanan lawan. Hasilnya, petenis ranking empat dunia itu berbalik unggul 6-5.