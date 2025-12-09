3 Petenis Supercantik Indonesia yang Tampil di SEA Games 2025, Nomor 1 Baru Cetak Sejarah!

TIGA petenis supercantik Indonesia yang tampil di SEA Games 2025 menarik diulas. Salah satunya baru cetak sejarah.

Ya, para petenis terbaik Indonesia dipanggil untuk memperkuat skuad Merah Putih di SEA Games 2025. Di sektor putri, ada 6 pemain yang dipanggil.

Kehadiran para pemain ini diharapkan bisa menambah pundi-pundi medali emas Indonesia. Kali ini, Okezone akan mengulas sejumlah petenis putri Indonesia. Sebab, selain punya talenta gemilang, mereka juga memiliki paras cantik nan rupawan.

Berikut 3 Petenis Supercantik Indonesia yang Tampil di SEA Games 2025:

1. Janice Tjen

Salah satu petenis supercantik Indonesia yang tampil di SEA Games 2025 adalah Janice Tjen. Petenis kelahiran Jakarta, 6 Juni 2002 ini sukses ukir sejarah baru bagi tenis Indonesia.

Sejarah itu diukirnya dengan menjadi juara WTA 250 di ajang Chennai Open 2025. Janice juga sekaligus menjadi petenis putri pertama Indonesia yang lolos ke babak utama Grand Slam sejak 2003.

Tak heran, kiprahnya akan dinantikan di SEA Games 2025. Dia diharapkan bisa membawa tim Merah Putih ukir prestasi manis.