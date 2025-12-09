Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Petenis Supercantik Indonesia yang Tampil di SEA Games 2025, Nomor 1 Baru Cetak Sejarah!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |04:05 WIB
3 Petenis Supercantik Indonesia yang Tampil di SEA Games 2025, Nomor 1 Baru Cetak Sejarah!
Aldila Sutjiadi siap tampil di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/@dila11)
A
A
A

TIGA petenis supercantik Indonesia yang tampil di SEA Games 2025 menarik diulas. Salah satunya baru cetak sejarah.

Ya, para petenis terbaik Indonesia dipanggil untuk memperkuat skuad Merah Putih di SEA Games 2025. Di sektor putri, ada 6 pemain yang dipanggil.

Kehadiran para pemain ini diharapkan bisa menambah pundi-pundi medali emas Indonesia. Kali ini, Okezone akan mengulas sejumlah petenis putri Indonesia. Sebab, selain punya talenta gemilang, mereka juga memiliki paras cantik nan rupawan.

Berikut 3 Petenis Supercantik Indonesia yang Tampil di SEA Games 2025:

1. Janice Tjen

Janice Tjen

Salah satu petenis supercantik Indonesia yang tampil di SEA Games 2025 adalah Janice Tjen. Petenis kelahiran Jakarta, 6 Juni 2002 ini sukses ukir sejarah baru bagi tenis Indonesia.

Sejarah itu diukirnya dengan menjadi juara WTA 250 di ajang Chennai Open 2025. Janice juga sekaligus menjadi petenis putri pertama Indonesia yang lolos ke babak utama Grand Slam sejak 2003.

Tak heran, kiprahnya akan dinantikan di SEA Games 2025. Dia diharapkan bisa membawa tim Merah Putih ukir prestasi manis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188665/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-5PYD_large.jpg
Kata-Kata Sabar/Reza Usai Ukir Debut Manis Bawa Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia ke Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188662/mutiara_ayu_puspitasari-A3uP_large.jpg
Reaksi Mutiara Ayu Puspitasari Jadi Penentu Kelolosan Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia ke Final SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188661/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-rZiw_large.jpg
Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kunci Febriana/Meilysa Keluar dari Tekanan saat Indonesia Tertinggal dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188625/tim_bulu_tangkis_indonesia_di_sea_games_2025-QSRV_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sikat Singapura 3-1, Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Tembus Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188615/moh_zaki_ubaidillah-Eiur_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Zaki Ubaidillah Menang Mudah, Indonesia Balik Unggul 2-1 atas Singapura!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/40/3188605/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-8sZi_large.jpg
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza Menang, Indonesia Imbang 1-1 atas Singapura
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement