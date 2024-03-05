Carlos Alcaraz Ungkap Faktor yang Buat Rafael Nadal Layak untuk Dikagumi

LAS VEGAS – Petenis asal Spanyol, Carlos Alcaraz, mengakui sangat mengagumi pesaingnya, yakni Rafael Nadal. Sebab menurut petenis ranking dua dunia itu, banyak hal yang bisa dikagumi oleh seniornya tersebut.

Salah satunya adalah semangat pantang menyerang yang luar biasa yang ditunjukkan seniornya itu. Alcaraz sendiri baru saja berhasil mengalahkan Nadal dalam sebuah laga eksibisi bertajuk The Netflix Slam di Las Vegas, Amerika Serikat, pada akhir pekan lalu. Dia menang dengan skor 3-6, 6-4 dan 14-12.

Sebelum pertandingan itu, Nadal telah mengalahkan rekan senegaranya itu dua kali dari tiga pertandingan terakhir mereka. Alhasil, laga tersebut menunjukkan bahwa Alcaraz telah berkembang pesat sebagai seorang petenis kelas dunia.

Selepas pertandingan eksibisi itu, Alcaraz pun mengungkapkan kekagumannya kepada Nadal dihadapan 9.489 penonton yang menyaksikannya di dalam arena. Petenis berusia 20 tahun itu membeberkan apa yang dipelajarinya dari sang legenda yang lebih tua 17 tahun darinya tersebut untuk diterapkan dalam permainannya sendiri.

"Saya pikir semangat juangnya. Dia tidak pernah menyerah pada bola apa pun, dia berlari ke setiap sudut lapangan, melakukan pukulan-pukulan yang luar biasa. Saya memiliki beberapa match point sebelum saya bisa mengalahkannya,” kata Alcaraz dilansir dari Express, Selasa (5/3/2024).

"Dia melakukan pukulan yang luar biasa. Dia tidak pernah menyerah. Saya mencoba mempertahankannya untuk permainan saya," tambahnya.