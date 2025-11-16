Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Target Janice Tjen di SEA Games 2025: Bertekad Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |00:08 WIB
Target Janice Tjen di SEA Games 2025: Bertekad Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia!
Janice Tjen kala berlaga. (Foto: WTA)
A
A
A

JAKARTA – Petenis putri Indonesia, Janice Tjen, ungkap targetnya di SEA Games 2025. Dia membidik medali emas di ajang SEA Games Thailand 2025.

Janice mengatakan, target pribadinya adalah menjadi yang terbaik dalam setiap turnamen. Di SEA Games 2025, dia pun ingin bawa harum nama Indonesia.

Aldila Sutjiadi/Janice Tjen juara WTA 125 Suzhou Open 2025 (Foto: Instagram/@dila11)

1. Janice Tjen Siap Tempur

Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP PELTI) memproyeksikan tiga atlet putri untuk turun di cabang olahraga (cabor) tenis SEA Games Thailand 2025. Ketiga atlet itu adalah Janice Tjen, Aldila Sutjiadi, dan Priska Madelyn Nugroho.

Selain ketiga atlet itu, PP PELTI juga menyiapkan tiga petenis putri lainnya sebagai pelapis, yakni Mediana Hadiwidjaja, Mischa Sinclaire Gunadi, dan Anjali Kirana Junarto. Tentunya, sorotan tertuju kepada para pemain inti terutama Janice Tjen.

Janice diketahui baru pulang ke Indonesia pada akhir pekan lalu setelah berhasil menorehkan prestasi di kancah dunia. Petenis berusia 23 tahun itu mampu menorehkan empat gelar resmi pada tahun ini.

Keempat gelar itu adalah Chennai Open 2025 yang diraih di nomor tunggal putri dan ganda putri bersama Aldila Sutjiadi, Jinan Open 2025, dan Suzhou Open 2025.

 

