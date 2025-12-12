Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Tenis SEA Games 2025: Kalahkan Malaysia 3-0, Tim Beregu Putri Indonesia Lanjut ke Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:00 WIB
Hasil Tenis SEA Games 2025: Kalahkan Malaysia 3-0, Tim Beregu Putri Indonesia Lanjut ke Final!
Petenis Indonesia, Aldila Sutjiadi. (Foto: Instagram/dila11)
NONTHABURI - Tim tenis putri Indonesia berhasil menunjukkan performa memukau dan memastikan diri melaju ke babak final beregu putri SEA Games 2025. Kepastian ini didapat setelah tim Indonesia meraih kemenangan telak 3-0 atas rivalnya, Malaysia, dalam pertandingan semifinal yang digelar di National Tennis Development Center, Nonthaburi, Thailand, Jumat (12/12/2025) siang WIB.

1. Performa Gemilang di Sektor Tunggal

Perjuangan Indonesia dimulai dari laga pertama, di mana Priska Nugroho tampil dominan saat berhadapan dengan Elsa Wan. Priska sama sekali tidak mendapat perlawanan berarti dari lawannya, dan berhasil mengunci kemenangan dalam dua set langsung dengan skor meyakinkan 6-2, 6-1.

Memasuki laga kedua, Janice Tjen turun gelanggang dan tampil trengginas sejak awal set melawan Shihomi Leong. Tak butuh waktu lama, petenis putri Indonesia itu sukses membungkam Shihomi dalam dua set langsung dengan skor identik 6-2, 6-1, menggandakan keunggulan tim menjadi 2-0.

2. Ganda Kunci Kemenangan

Janice Tjen
Janice Tjen

Kemenangan Indonesia dipastikan di laga ketiga, sektor ganda putri. Pasangan Aldila Sutjiadi yang berduet dengan Meydiana Reinnamah berhasil mengalahkan duet Malaysia, Daania Hazli/Hannah Yip.

 

