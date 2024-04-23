Kisah Tragis Tan Chee Tean, Pebulu Tangkis Malaysia yang Tewas Kecelakaan Mobil Usai Kalah Bertanding

Tan Chee Tean meninggal dunia dalam kecelakaan di Ceko (Foto: Bernama)

KISAH tragis Tan Chee Tean, pebulu tangkis Malaysia yang tewas kecelakaan mobil usai kalah bertanding, menarik untuk diulas. Sebab, Negeri Jiran kehilangan salah satu talenta berbakatnya.

Tan diketahui meninggal dunia pada Oktober 2018. Ia mengalami kecelakaan mobil usai tampil di ajang Czech Open 2018 di Brno.

Kendaraan yang ditumpanginya hancur usai bertabrakan dengan mobil yang dikendarai warga negara Polandia. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Pohorelice, sekira 25 kilometer (km) arah selatan Brno.

Menurut sumber Austria Badminton Association, Tan tidak sendirian di dalam mobil nahas itu. Ia bersama dua atlet bulu tangkis putri Australia, yakni Antonia Meinke dan Jenny Ertl saat musibah menghampiri.

Namun, dalam kecelakaan itu, hanya Tan yang meninggal dunia. Meinke dan Ertl diketahui selamat meski menderita luka cukup berat.

Tan rencananya mengantar Meinke dan Ertl ke Austria usai tampil di Czech Open 2018. Sayangnya, pebulu tangkis Malaysia itu lebih dulu pergi untuk selama-lamanya.