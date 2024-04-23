Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tragis Tan Chee Tean, Pebulu Tangkis Malaysia yang Tewas Kecelakaan Mobil Usai Kalah Bertanding

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |16:27 WIB
Kisah Tragis Tan Chee Tean, Pebulu Tangkis Malaysia yang Tewas Kecelakaan Mobil Usai Kalah Bertanding
Tan Chee Tean meninggal dunia dalam kecelakaan di Ceko (Foto: Bernama)
A
A
A

KISAH tragis Tan Chee Tean, pebulu tangkis Malaysia yang tewas kecelakaan mobil usai kalah bertanding, menarik untuk diulas. Sebab, Negeri Jiran kehilangan salah satu talenta berbakatnya.

Tan diketahui meninggal dunia pada Oktober 2018. Ia mengalami kecelakaan mobil usai tampil di ajang Czech Open 2018 di Brno.

Ilustrasi kecelakaan

Kendaraan yang ditumpanginya hancur usai bertabrakan dengan mobil yang dikendarai warga negara Polandia. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Pohorelice, sekira 25 kilometer (km) arah selatan Brno.

Menurut sumber Austria Badminton Association, Tan tidak sendirian di dalam mobil nahas itu. Ia bersama dua atlet bulu tangkis putri Australia, yakni Antonia Meinke dan Jenny Ertl saat musibah menghampiri.

Namun, dalam kecelakaan itu, hanya Tan yang meninggal dunia. Meinke dan Ertl diketahui selamat meski menderita luka cukup berat.

Tan rencananya mengantar Meinke dan Ertl ke Austria usai tampil di Czech Open 2018. Sayangnya, pebulu tangkis Malaysia itu lebih dulu pergi untuk selama-lamanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement