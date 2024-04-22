Piala Thomas dan Uber 2024: Fajar Alfian dan Apriyani Rahayu Jadi Kapten Tim Bulu Tangkis Indonesia

JAKARTA – Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan dipimpin Fajar Alfian dan Apriyani Rahayu di Piala Thomas dan Uber 2024. Keduanya menjadi kapten tim putra dan putri pada turnamen yang digelar di Cheng, China tersebut.

Ya, tim Putra akan dinahkodai oleh pemain ganda putra, Fajar Alfian. Sedangkan Tim Putri akan dipimpin oleh pemain ganda putri, Apriyani Rahayu. Keputusan itu dibuat berdasarkan voting yang dilakukan para pemain yang dibawa ke Piala Thomas-Uber 2024.

Fajar pun mengaku siap mengemban tugasnya sebagai kapten tim. Meski di sisi lain, duet Muhammad Rian Ardianto itu sadar bahwa tanggung jawabnya cukup berat.

"Tugas dan tanggung jawab menjadi kapten tim cukup berat tapi ketika rekan-rekan yang lain sudah mempercayai kami, kami siap mengemban tugas tersebut", kata Fajar yang diamini oleh Apriyani, seperti dilansir dari rilis PBSI, Senin (22/4/2024).

Baik Fajar maupun Apri sepakat bahwa kesolidan dan kekompakan adalah kunci kekuatan tim. Oleh karena itu, mereka akan memastikan hal ini terus terjaga.

"Kekompakan dan kesolidan menjadi kunci utama di dalam tim ini. Hal itu yang akan kami terus jaga dan perkuat. Komunikasi juga penting, bagaimana nanti cara mendukung saat teman kita sedang main, saat berhasil menyumbang poin atau tidak berhasil menyumbang poin," ujar Apri.

"Semoga hasil terbaik bagi tim Thomas dan Uber Indonesia dapat kami raih tahun ini," harap Fajar.