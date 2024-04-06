Hasil BCL Asia 2024: Pelita Jaya Sapu Bersih Kemenangan Usai Bungkam Adroit Club

HASIL BCL Asia 2024 sudah diketahui. Pelita Jaya berhasil mengalahkan wakil Singapura, Adroit Club, di laga ketiga Grup B ronde pertama Kualifikasi Basketball Champions League (BCL) Asia 2024.

Hasil tersebut membuat Pelita Jaya sukses menyapu bersih kemenangan. Bermain di UG Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, Sabtu (6/4/2024), Pelita Jaya tampil apik pada awal kuarter pertama dengan memimpin 7-0 atas Adroit Club.

Meski lawan mampu memberikan perlawan, Pelita Jaya masih bisa mempertahankan keunggulannya. Mereka memimpin dengan skor 20-10.

Sementara itu, Adroit Club tak mampu menghentikan permainan agresif Pelita Jaya. Alhasil, Pelita Jaya menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-12.

Pada awal gim kedua, Pelita Jaya sukses menambah perolehan poin. Mereka menjauhkan keunggulan menjadi 36-19 atas Adroit Club.

Usaha Adroit Club untuk mengejar ketertinggalan masih belum berhasil. Pasalnya, Pelita Jaya mampu menjauhkan perolehan poin dan menutup gim kedua dengan keunggulan 45-32.