HOME SPORTS BASKET

Hasil BCL Asia 2024: Pelita Jaya Sapu Bersih Kemenangan Usai Bungkam Adroit Club

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:47 WIB
Hasil BCL Asia 2024: Pelita Jaya Sapu Bersih Kemenangan Usai Bungkam Adroit Club
Pelita Jaya kala berlaga. (Foto: Pelita Jaya)
A
A
A

HASIL BCL Asia 2024 sudah diketahui. Pelita Jaya berhasil mengalahkan wakil Singapura, Adroit Club, di laga ketiga Grup B ronde pertama Kualifikasi Basketball Champions League (BCL) Asia 2024.

Hasil tersebut membuat Pelita Jaya sukses menyapu bersih kemenangan. Bermain di UG Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, Sabtu (6/4/2024), Pelita Jaya tampil apik pada awal kuarter pertama dengan memimpin 7-0 atas Adroit Club.

Pelita Jaya

Meski lawan mampu memberikan perlawan, Pelita Jaya masih bisa mempertahankan keunggulannya. Mereka memimpin dengan skor 20-10.

Sementara itu, Adroit Club tak mampu menghentikan permainan agresif Pelita Jaya. Alhasil, Pelita Jaya menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-12.

Pada awal gim kedua, Pelita Jaya sukses menambah perolehan poin. Mereka menjauhkan keunggulan menjadi 36-19 atas Adroit Club.

Usaha Adroit Club untuk mengejar ketertinggalan masih belum berhasil. Pasalnya, Pelita Jaya mampu menjauhkan perolehan poin dan menutup gim kedua dengan keunggulan 45-32.

Halaman:
1 2
