Hasil BCL Asia 2024: Sikat NS Matrix, Prawira Bandung Jaga Asa Lolos ke Ronde Kedua!

HASIL BCL Asia 2024 sudah diketahui. Prawira Harum Bandung sukses kalahkan NS Matrix Deers asal Malaysia pada laga ketiga Grup A Kualifikasi Basketball Champions League (BCL) Asia 2024 dengan skor akhir 105-94.

Tampil di UG Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, Sabtu (6/4/2024), Prawira Bandung dan NS Matrix bermain cukup ketat di kuarter pertama. Kedua tim saling terus jual beli serangan dan kejar-kejaran angka.

Saking sengitnya, Prawira dan NS Matrix menutup kuarter pertama dengan skor 21-21. Torehan tersebut jelas menandakan betapa sengitnya laga yang mempertemukan tim asal Indonesia dan Malaysia tersebut.

Pada kuarter kedua, Prawira Bandung terlihat mulai menemukan ritme permainannya. Yudha Saputera cs memperlebar keunggulannya menjadi 25-23. Tim asal Bandung ini secara perlahan terus membuat unggul nyaman dengan skor 39-32.

NS Matrix terus mencari celah untuk memangkas ketertinggalannya. Namun Prawira Bandung sanggup mempertahankan keunggulannya sehingga menutup kuarter kedua dengan skor 52-45.

Di kuarter ketiga, giliran NS Matrix yang tampak mulai menemukan ritme permainannya. Tim asal Malaysia itu secara perlahan mampu memangkas ketertinggalannya dari Prawira Bandung dengan skor 62-65.

Tim polesan David Singleton itu dibuat cukup kesulitan untuk meredam serangan-serangan yang dilancarkan NS Matrix. Secara mengejutkan, tim asal Malaysia itu berhasil menyamakan kedudukan di akhir kuarter ketiga dengan skor 75-75.