11 Perguruan Pencak Silat Asli dari Jawa Timur, Nomor 1 Berdiri Sejak 1966!

11 perguruan pencak silat merupakan asli dari Jawa Timur. Hal ini karena Jawa Timur termasuk salah satu wilayah yang memiliki sejarah panjang dengan seni beladiri asli Indonesia.

Pencak silat sendiri merupakan olahraga seni beladiri yang berasal dari bangsa-bangsa di rumpun melayu, khususnya Indonesia. Beladiri ini di zaman dahulu digunakan untuk melindungi diri. Namun di zaman ini, tidak hanya untuk melindungi namun juga sebagai olahraga yang dipertandingkan.

Melansir laman Ikatan Pencak Silat Indonesia, Rabu (27/3/2024) saat ini sudah ada sekira 840 perguruan pencak silat yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Berikut adalah 11 perguruan pencak silat yang asli dari Jawa Timur.

11. Persaudaraan Setia Hati Winongo

Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda merupakan perguruan pencak silat yang didirikan oleh Ki Ngabehi Soerodiwirjo di Manguharjo, Madiun, Jawa Timur pada tahun 1917. Saat ini, perguruan yang biasa disingkat PSHW ini menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

10. Persaudaraan Setia Hati Terate

Berawal dari PSHW, seorang tokoh bernama Ki Hajar Hardjo Oetomo yang merupakan murid Ki Ngabehi Soerodiwirjo kemudian mendirikan sebuah perguruan sendiri bernama Persaudaraan Setia Hati Terate pada 1922. Perguruan ini dahulu digunakan untuk melawan penjajah. Namun kini terus berkembang hingga memiliki jutaan anggota.

9. Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa

Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa merupakan perguruan pencak silatyang berdiri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri pada 13 Januari 1986. Berawal dari keinginan kiai NU untuk mendidik para santri untuk mahir beladiri, kini pencak silat Pagar Nusa telah berkembang sangat pesat.

8. Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri

Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri didirikan pada 2 Juli 1955 oleh RM Soebandiman Dirdjoatmodjo, seorang bangsawan dari Keraton Paku Alam. Menariknya, aliran silat ini mengadopsi dari 156 aliran silat lain yang dipadukan dengan aliran Shaolin dari Tiongkok.

7. IKSPI Kera Sakti

IKSPI Kera Sakti berdiri di Kota Madiun pada 15 Januari 1980 oleh Totong Kiemdarto. Perguruan pencak silat juga merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia.

6. Pencak Silat Organisasi

Perguruan Pencak Silat Organisasi didirikan oleh Mayjen Raden Imam Soedjai pada 27 Agustus 1927 di Lumajang, Jawa Timur. Tujuan aliran ini didirikan adalah untuk melawan para penjajah di masa kolonial dulu.