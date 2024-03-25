Advertisement
SPORT LAIN

7 Perguruan Pencak Silat Terkenal Indonesia yang Tersebar di Dunia, Nomor 1 Punya Muhammadiyah

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |22:22 WIB
7 Perguruan Pencak Silat Terkenal Indonesia yang Tersebar di Dunia, Nomor 1 Punya Muhammadiyah
Ada tujuh perguruan pencak silat terkenal Indonesia yang tersebar di dunia (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

TUJUH perguruan pencak silat terkenal Indonesia yang tersebar di dunia. Sejumlah nama sudah cukup familiar di telinga masyarakat.

Pencak silat merupakan olahraga beladiri asli Indonesia yang telah ada sejak zaman kerajaan. Pada masa lampau, beladiri ini digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan musuh. Untuk itu, gerakan silat bertujuan untuk melumpuhkan hingga membunuh lawan.

Pencak silat

Seiring berjalannya waktu, pencak silat terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sederet perguruan pun bermunculan dengan teknik dan ciri khasnya masing-masing tanpa meninggalkan marwahnya sebagai sebuah beladiri asli Indonesia.

Bahkan, perkembangan silat tidak hanya ada di dalam negeri, melainkan juga berkembang hingga ke luar negeri. Hal ini tidak lepas dari perguruan pencak silat Indonesia yang mendirikan cabangan di berbagai negara.

Berikut 7 Perguruan Pencak Silat Terkenal Indonesia yang Tersebar di Dunia

7. IKSPI Kera Sakti

IKS PI Kera Sakti

Perguruan IKSPI Kera Sakti merupakan perguruan pencak silat asal Madiun, Jawa Timur. Aliran silat ini mengadaptasi gerakan kung fu utara. Tak ayal, perguruan ini mengalami perkembangan pesat hingga memiliki cabang di Malaysia, Timor Leste, Singapura, Tahiland, Brunei Darussalam, Korea Selatan, hingga ke Irlandia.

6. Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)

PSHT

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan salah satu perguruan pencak silat terbesar di Indonesia. Diketahui, ada sekitar 28 cabang perguruan ini yang tersebar di berbagai negara. Mulai dari negara Asia seperti Malaysia, Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan hingga ke Eropa seperti Belanda, Rusia, Belgia, serta Prancis.

