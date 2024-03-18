Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Kagetnya Pelatih India Lakshya Sen Melihat Jump Smash Jonatan Christie di All England 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |12:06 WIB
Momen Kagetnya Pelatih India Lakshya Sen Melihat Jump Smash Jonatan Christie di All England 2024
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN kagetnya pelatih Lakshya Sen melihat jump smash Jonatan Christie di All England 2024 menjadi sorotan. Pasalnya, mereka tampak takjub dengan kekuatan dan juga penempatan dari Jojo - sapaan Jonatan Christie.

Seperti diketahui, sejarah akhirnya tercipta di All England setelah Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie sukses melaju bersama ke babak final. Hal ini menyudahi penantian 22 tahun Indonesia untuk bisa melaju ke partai puncak ajang bulutangkis tertua di dunia ini.

Tidak hanya itu, hal ini juga mencetak sejarah lain dengan tunggal putra Indonesia meraih gelar juara di All England setelah terakhir kali terjadi di tahun 1994 atau 30 tahun silam.

Jonatan Christie menjadi atlet yang memecahkan rekor tersebut. Menghadapi rekan senegaranya, Anthony Ginting dalam tajuk All Indonesian Finals, Jojo sukses memastikan gelar juara setelah menang dalam dua game langsung, 21-15 dan 21-14.

Pelatih Lakhsya Sen kaget lihat smash Jonatan Christie (BWF TV)

Penampilan Jojo di ajang ini memang terbilang luar biasa. Pasalnya, sejak babak 32 besar ia berhadapan dengan banyak tunggal putra terbaik dunia. Mulai dari Chou Tien Chen asal Taiwan, Kunlavut Vitidsarn asal Thailand, Shi Yu Qi dari China, dan Lakshya Sen dari India.

Salah satu penampilan terbaik Jojo terjadi di babak semifinal saat ia berhadapan dengan Lakshya Sen. Di laga itu, ia menunjukan kemampuan dan daya tahan tubuhnya yang luar biasa untuk bermain dengan optimal selama 3 game.

Halaman:
1 2
