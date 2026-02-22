Kisah Pengorbanan Pebulu Tangkis Fajar Alfian di Bulan Ramadhan yang Berbuah Gelar Bergengsi

Simak kisah pengorbanan pebulu tangkis Fajar Alfian di Bulan Ramadhan yang berbuah gelar bergengsi (Foto: PBSI)

KISAH pengorbanan pebulu tangkis Fajar Alfian di Bulan Ramadhan menarik untuk diulas. Sebab, ia berhasil merebut gelar bergengsi yakni All England 2024.

Bulan Suci Ramadhan selalu dinanti umat Islam di mana pun. Menunaikan ibadah puasa adalah wajib hukumnya bagi Muslim.

1. Tantangan

Namun, bagi atlet seperti Fajar, ada tantangan lain yakni porsi latihan dan pertandingan yang tidak berhenti selama bulan Ramadhan. Pengorbanan pun harus dibuatnya pada bulan puasa 2024.

Ketika itu, Fajar harus tampil di All England 2024 yang digelar pada 12–17 Maret. Kebetulan, awal turnamen bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan yang jatuh pada 12 Maret 2024.

2. Lewatkan Puasa Pertama

Tak pelak, Fajar merasa sedih karena melewatkan momen puasa bersama keluarga. Tapi, ia sadar itu sudah risiko sebagai seorang atlet sehingga tetap bersikap profesional.

“Sudah menjadi risiko kami sebagai atlet, saat Ramadhan jauh dari rumah dan keluarga. Meskipun sedih, tapi harus dijalani apalagi tugas ini demi mengharumkan nama Indonesia,” kata Fajar kala itu.