Ekspektasi Tinggi Jadi Musuh Utama Usai Raih All England 2024, Jonatan Christie: Saya Bakal Lakukan yang Terbaik

BIRMINGHAM – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie sadar banyak pihak kini akan berekspektasi tinggi kepadanya usai menjuarai All England 2024. Menariknya, Jonatan pun tak menjadikan ekspektasi itu sebagai beban atau musuhnya, sebab ia pun akan berusaha yang terbaik agar bisa memenuhi ekspektasi tersebut.

Tunggal putra Indonesia mengakhiri penantian 30 tahun setelah Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- menyabet gelar juara All England 2024. Jojo meraih gelar tersebut usai mengalahkan kompatriotnya, Anthony Sinisuka Ginting.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Minggu (17/3/2024) kemarin, Jojo berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-15, dan 21-14. Ini merupakan gelar pertama bagi Jojo di turnamen berlevel Super 1000.

Jojo mengatakan sangat senang bisa mempersembahkan gelar All England tambahan untuk Indonesia. Dia mengaku sejatinya tidak terlalu mementingkan kemenangan karena tercipta All Indonesian Finals di laga pamungkas All England 2024.

“Setelah kemarin memastikan all Indonesian finals saya sudah semakin enjoy karena siapapun yang menang, yang penting Indonesia. Dari membuat sejarah saja, saya sudah sangat senang,” kata Jonatan dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (18/3/2024).