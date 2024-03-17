Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Orleans Masters 2024: Rinov/Pitha Runner Up Usai Kalah dari Ganda China

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |18:24 WIB
Hasil Final Orleans Masters 2024: Rinov/Pitha Runner Up Usai Kalah dari Ganda China
Rinov/Pitha kalah dari ganda China di Final Orleans Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

ORLEANS – Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, gagal meraih gelar juara di ajang Orleans Masters 2024. Rinov/Pitha harus puas menjadi runner-up usai kalah dari pasangan China, Cheng Xing/Zhang Chi dengan skor 21-16, 18-21 dan 15-21.

Bermain di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Minggu (17/3/2024) sore WIB, Rinov/Pitha mendapatkan perlawanan sengit dari Cheng/Zhang sejak awal pertandingan. Setelah unggul 2-0 lebih dulu, mereka selalu dalam posisi tertinggal meski selalu bisa mengejar juga hingga mencapai skor 9-9.

Selepas itu, Ripith -julukan RInov/Pitha- ketinggalan 9-11 di interval gim pertama setelah melakukan kesalahan beruntun. Namun, usai rehat mereka langsung tancap gas menyerang dan mampu berbalik unggul 14-13.

Bahkan, pasangan ranking 18 dunia itu membuat Cheng/Zhang kewalahan dengan variasi serangan smash-smash tajam dan bola-bola mendatar yang mereka lancarkan. Hasilnya, mereka mampu menjauh dengan keunggulan 17-14.

Memasuki poin-poin kritis, Rinov/Pitha bermain sangat apik dan terus memperlebar jarak hingga mencapai skor 19-14. Meski lawan sempat mendekat di angka 16-19, mereka sukses menjaga keunggulan untuk mengamankan gim pertama dengan kemenangan 21-16.

Pada gim kedua, pasangan Tim Merah-Putih kembali memimpin 2-0 lebih dulu. Namun, Cheng/Zhang dengan cepat bisa bangkit untuk berbalik unggul 8-2 berkat permainan tempo cepat yang mereka mainkan.

Halaman:
1 2
