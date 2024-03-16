Hasil Semifinal Orleans Masters 2024: Tumbangkan Wakil Denmark, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Melaju ke Final

ORLEANS – Pasangan ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari memastikan diri lolos ke final Orleans Masters 2024. Kepastian itu diraih usai Rinov/Pitha menang atas wakil Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch, di babak semifinal yang berlangsung pada Sabtu (16/3/2024).

Rinov/Pitha berjuang selama 35 menit untuk bisa menang atas duet Denmark tersebut. Mereka pun menang dengan dua gim langsung lewat skor 21-11 dan 22-20.

Jalannya Pertandingan

Bermain di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Rinov/Pitha mendapatkan perlawanan ketat dari Vestergaard/Busch sejak laga dimulai. Kedua pasangan itu saling kejar mengejar angka hingga mencapai skor 4-4.

Selepas itu, barulah pasangan Tim Merah-Putih bisa mengembangkan permainan dan melancarkan serangan-serangan mematikan. Hasilnya, mereka bisa menjauh dengan keunggulan 8-5 dan 11-7 di interval gim pertama.

Variasi serangan smash-smash tajam dan bola-bola mendatar terus dilesatkan oleh Ripith -sebutan Rinov/Pitha- dan sukses membuat lawan kerepotan. Alhasil, mereka dengan mudah memperlebar keunggulan menjadi 16-10 dan kemudian menutup gim pertama dengan skor 21-11.

Pertarungan sengit dalam tempo cepat kembali terjadi di awal gim kedua. Kedua pasangan silih berganti memimpin dan terlihat aksi kejar mengejar angka sampai mencapai skor 7-7.