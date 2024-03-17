Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Orleans Masters 2024: Sabet Juara, Meilysa/Rachel Koleksi Titel Super 300 Perdana

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |22:04 WIB
Hasil Final Orleans Masters 2024: Sabet Juara, Meilysa/Rachel Koleksi Titel Super 300 Perdana
Meilysa/Rachel juara Orleans Masters 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

ORLEANS – Ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose, berhasil menjadi juara Orleans Masters 2024. Prestasi itu didapat setelah mereka membungkam unggulan keempat, Rui Hirokami/Yuna Kato, asal Jepang, di partai final dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-18.

Dengan hasil tersebut, Meilysa/Rachel sukses meraih titel Super 300 pertama dalam karier mereka sebagai pasangan. Ini juga merupakan prestasi tertinggi mereka selama berduet.

Mentas di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Meilysa/Rachel memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka mampu menekan lawan dan minim melakukan kesalahan sehingga bisa unggul 7-3.

Permainan menyerang yang efektif terus dilakukan oleh pasangan ranking 33 dunia itu. Hasilnya, mereka meninggalkan Hirokami/Kato dengan skor 11-5 di interval gim pertama.

Selepas jeda, Hirokami/Kato mampu keluar dari tekanan dan mengembangkan permainan hingga memangkas ketertinggalan mereka menjadi 11-15. Akan tetapi, Meilysa/Rachel dengan siap memutus perolehan angka lawan untuk kembali menjauh dengan keunggulan 17-12.

Poin demi poin pun didapat duet Pelatnas PBSI itu dengan mudah. Alhasil, mereka sukses menutup gim pertama dengan skor telak 21-12.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/40/2984835/meilysa-rachel-bahagia-usai-rebut-gelar-juara-orleans-masters-2024-qHw0cSzNdH.jpg
Meilysa/Rachel Bahagia Usai Rebut Gelar Juara Orleans Masters 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/40/2984418/hasil-final-orleans-masters-2024-rinov-pitha-runner-up-usai-kalah-dari-ganda-china-50CeShKFc2.jpg
Hasil Final Orleans Masters 2024: Rinov/Pitha Runner Up Usai Kalah dari Ganda China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/40/2984130/hasil-semifinal-orleans-masters-2024-tumbangkan-wakil-denmark-rinov-rivaldy-pitha-haningtyas-melaju-ke-final-qHiFVVF54T.png
Hasil Semifinal Orleans Masters 2024: Tumbangkan Wakil Denmark, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Melaju ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/40/2982923/reaksi-rinov-pitha-usai-lewati-babak-pertama-orleans-masters-2024-dengan-mudah-alhamdulillah-fWw6MBhpqn.jpg
Reaksi Rinov/Pitha Usai Lewati Babak Pertama Orleans Masters 2024 dengan Mudah: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/40/2982897/hasil-orleans-masters-2024-cuma-butuh-23-menit-rinov-rivaldy-pitha-mentari-pulangkan-pasangan-brasil-di-32-besar-oT2x8fbri6.jpg
Hasil Orleans Masters 2024: Cuma Butuh 23 Menit, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Pulangkan Pasangan Brasil di 32 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189799//febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-oDRC_large.jpg
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Raih Perak
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement