Hasil Final Orleans Masters 2024: Sabet Juara, Meilysa/Rachel Koleksi Titel Super 300 Perdana

ORLEANS – Ganda putri Indonesia, Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose, berhasil menjadi juara Orleans Masters 2024. Prestasi itu didapat setelah mereka membungkam unggulan keempat, Rui Hirokami/Yuna Kato, asal Jepang, di partai final dua gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-18.

Dengan hasil tersebut, Meilysa/Rachel sukses meraih titel Super 300 pertama dalam karier mereka sebagai pasangan. Ini juga merupakan prestasi tertinggi mereka selama berduet.

Mentas di Palais des Sports, Orleans, Prancis, Minggu (17/3/2024) malam WIB, Meilysa/Rachel memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Mereka mampu menekan lawan dan minim melakukan kesalahan sehingga bisa unggul 7-3.

Permainan menyerang yang efektif terus dilakukan oleh pasangan ranking 33 dunia itu. Hasilnya, mereka meninggalkan Hirokami/Kato dengan skor 11-5 di interval gim pertama.

Selepas jeda, Hirokami/Kato mampu keluar dari tekanan dan mengembangkan permainan hingga memangkas ketertinggalan mereka menjadi 11-15. Akan tetapi, Meilysa/Rachel dengan siap memutus perolehan angka lawan untuk kembali menjauh dengan keunggulan 17-12.

Poin demi poin pun didapat duet Pelatnas PBSI itu dengan mudah. Alhasil, mereka sukses menutup gim pertama dengan skor telak 21-12.