HASIL Orleans Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, sukses menang mudah atas pasangan Brasil, Davi Silva/Samia Lima, di babak 32 besar.
Duel Rinov/Pitha vs Davi/Samia tersaji di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Rabu (13/3/2024) sore WIB. Rinov/Pitha berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-14.
Jalannya Pertandingan
Rinov/Pitha langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda campuran ranking 18 dunia itu melancarkan serangan dengan pukulan keras dan menyilang untuk membongkar pertahanan Silva/Lima.
Upaya itu efektif, Silva/Lima terpantau kesulitan untuk mengantisipasi serangan masif dari Rinov/Pitha. Namun, mereka terkadang berupaya keras untuk membalikkan keadaan dengan memainkan bola-bola atas.