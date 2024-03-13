Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Orleans Masters 2024: Cuma Butuh 23 Menit, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Pulangkan Pasangan Brasil di 32 Besar

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |20:01 WIB
Hasil Orleans Masters 2024: Cuma Butuh 23 Menit, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Pulangkan Pasangan Brasil di 32 Besar
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari kala berlaga. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

HASIL Orleans Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, sukses menang mudah atas pasangan Brasil, Davi Silva/Samia Lima, di babak 32 besar.

Duel Rinov/Pitha vs Davi/Samia tersaji di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Rabu (13/3/2024) sore WIB. Rinov/Pitha berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-10 dan 21-14.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Jalannya Pertandingan

Rinov/Pitha langsung tampil menggebrak sejak awal pertandingan di gim pertama. Ganda campuran ranking 18 dunia itu melancarkan serangan dengan pukulan keras dan menyilang untuk membongkar pertahanan Silva/Lima.

Upaya itu efektif, Silva/Lima terpantau kesulitan untuk mengantisipasi serangan masif dari Rinov/Pitha. Namun, mereka terkadang berupaya keras untuk membalikkan keadaan dengan memainkan bola-bola atas.

Halaman:
1 2
