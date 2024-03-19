Meilysa/Rachel Bahagia Usai Rebut Gelar Juara Orleans Masters 2024

ORLEANS – Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Meilysa Trias Puspita Sari/Rachel Allessya Rose semringah usai berhasil menyabet gelar juara di ajang Orleans Masters 2024. Meilysa/Rachel mengatakan sangat senang dan bersyukur dengan pencapaian tahun ini.

Meilysa/Rachel berhasil menyabet gelar juara setelah mengalahkan wakil Jepang, Rui Hirokami/Yuna Kato di partai final Orleans Masters 2024. Keduanya mengunci kemenangan dalam dua gim langsung (21-12, 21-18) di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Minggu (17/3/2024) kemarin.

Kemenangan ini membuat Meilysa/Rachel berhasil merengkuh gelar level Super 300 perdana. Ini juga merupakan gelar pertama pada tahun ini setelah mengikuti empat turnamen sebelumnya.

Rachel mengatakan puas dengan pencapaian bersama Meilysa di Orleans Masters 2024. Dia merasa bersyukur dan berterima kasih kepada semua orang yang sudah mendukungnya untuk menjadi yang terbaik.

“Puji Tuhan kami bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara Orleans Masters 2024. Kami senang dan sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kalau bukan Tuhan yang membantu kami, kami tentu tidak akan bisa bermain dan juara,” kata Rachel dikutip dari rilis resmi PBSI, Senin (18/3/2024).

“Kami berterima kasih kepada orangtua, pelatih, kakak-kakak ganda putri di Pelatnas PBSI, dan teman-teman dekat yang terus mensupport dan mendoakan kami sampai akhirnya bisa juara di Orleans Masters ini,” sambungnya.