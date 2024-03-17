Fajar Alfian/Rian Ardianto soal Peluang Lawan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Final All England 2024: 50:50!

BIRMINGHAM – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, membicarakan soal peluangnya untuk menang melawan wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di final All England 2024. Fajar/Rian pun menilai peluang untuk menjadi juara 50:50.

Ya, Fajar/Rian sukses melaju ke final usai menundukkan perlawanan wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Minggu (17/3/2024) dini hari WIB, Fajar/Rian menang dua gim langsung 21-18 dan 21-18.

Keberhasilan tersebut membuat asa Fajar/Rian untuk mempertahankan gelar All England semakin terbuka lebar. Mereka tinggal membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi juara ajang bulu tangkis tertua di dunia itu secara beruntun.

Pada laga final, tantangan tidak mudah akan dihadapi Fajar/Rian dengan bertemu Aaron/Soh. Ini akan menjadi pertemuan kedelapan bagi keduanya di ajang resmi.

Dari tujuh pertemuan sebelumnya, pasangan peringkat tujuh dunia itu hanya menang 3 kali. Pada pertemuan terakhir, Fajar/Rian menyerah dari Aaron/Soh dengan skor 11-21, 21-15, dan 21-16 di India Open 2023.