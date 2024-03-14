Reaksi Rinov/Pitha Usai Lewati Babak Pertama Orleans Masters 2024 dengan Mudah: Alhamdulillah

ORLEANS – Ganda campuran bulu tangkis Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, bereaksi usai sukses melewati babak pertama Orleans Masters 2024. Mereka sangat bersyukur atas kemenangan ini.

Pertandingan itu berlangsung di Palais des Sports, Orleans, Prancis pada Rabu 13 Maret 2024 malam WIB. Rinov/Pitha yang bermain dominan berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-10, dan 21-14.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Rinov/Pitha. Musabab, mereka sedang mengumpulkan poin untuk membuka jalan menuju Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, mereka diturunkan di Orleans Masters ketimbang All England untuk memudahkan jalan menambah poin.

Rinov/Pitha sendiri sedang dituntut untuk mendapatkan tempat minimal di semifinal Orleans Masters 2024. Sebab itu, Pitha mengatakan sangat bersyukur bisa mengunci kemenangan pada laga pertama di turnamen berlevel Super 300 ini.

“Alhamdulillah kami bisa bermain dengan baik hari ini, kami disini berusaha memberikan yang terbaik dari yang kami punya di setiap pertandingannya. Kami jadikan semua target dan tuntutan untuk meraih hasil baik sebagai motivasi,” kata Pitha dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (14/3/2024).