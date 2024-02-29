Advertisement
SPORT LAIN

1.170 Personel Gabungan Akan Amankan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |08:33 WIB
1.170 Personel Gabungan Akan Amankan F1 Powerboat Danau Toba 2024
Sebanyak 1.170 personel gabungan akan mengamankan jalannya ajang F1 Powerboat Danau Toba (Foto: Wahyudi Aulia)
A
A
A

GELARAN F1 Powerboat (F1H2O) 2024 bakal berlangsung di Danau Toba 2-3 Maret 2024 mendatang. Sebanyak 1.170 personel gabungan akan melakukan pengamanan di ajang tersebut.

Petugas pengamanan ditekankan untuk melakukan 5 hal, agar event tersebut berjalan lancar dan aman.

"Selama event Powerboat sebanyak 1.170 personel gabungan, Polri, TNI, BPBD, Satpol PP, Dishub dan Basarnas berkolaborasi agar event aman dan selamat," ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi saat memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan F1 Powerboat 2024 di Lapangan Mapolda Sumut, Selasa (27/2/2024) pagi.

Turut hadir dalam kegiatan itu mewakili Gubernur Sumut, mewakili Pangdam I/Bukit Barisan, Waka Polda Sumut, Brigjen Pol Rony Samtana dan tamu undangan lainnya.

Kata Agung, apel gelar pasukan itu dilakukan untuk mengecek kesiapan seluruh personel pengamanan event F1 Powerboat 2024. Pengamanan seluruh rangkaian kegiatan itu dilakukan selama 8 hari sejak 27 Februari hingga 3 Maret.

Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan kontrak untuk melaksanakan event F1 Powerboat selama 5 tahun berturut sejak 2023 - 2028.

Halaman:
1 2
