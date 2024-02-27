Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Siap Digelar, F1 Powerboat Danau Toba 2024 Gabungkan Konsep Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:14 WIB
Siap Digelar, F1 Powerboat Danau Toba 2024 Gabungkan Konsep Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Menpora RI, Dito Ariotredjo (Foto: Andhika Huda/MPI)
GELARAN F1 Powerboat Danau Toba 2024 akan menggabungkan konsep olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI), Dito Ariotedjo.

Ajang F1 Powerboat Danau Toba 2024 sendirian akan dihelat pada 1 hingga 3 Maret 2024 di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, tepatnya di kawasan Balige, Sumatra Utara. Ini menjadi kesempatan kedua bagi Danau Toba untuk menjadi tuan rumah setelah tahun lalu menggelar F1 Powerboat 2023.

Dito Ariotedjo mengaku bersyukur karena pihaknya sudah sangat siap menggelar ajang tersebut untuk kedua kalinya. Ia menyebut F1 Powerboat Danau Toba 2024 menggunakan konsep penggabungan olahraga, pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya agar dikenal oleh masyarakat dunia.

"Alhamdulillah, kita sudah sangat siap untuk penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba kedua kalinya. Sekali lagi Indonesia dipercaya menjadi host dari kejuaraan kelas dunia. Ini merupakan salah satu konsep dari penggabungan olahraga, pariwisata, dan juga ekonomi kreatif serta budaya," kata Dito dalam konferensi pers kesiapan F1 Powerboat Danau Toba 2024 secara virtual yang dihadiri MNC Portal Indonesia, Selasa (27/2/2024).

"Inilah nilai-nilai dan konsep yang kita inginkan agar Indonesia lebih dikenal lagi untuk dunia dan juga lebih jadi tujuan dari tulis mancanegara maupun lokal terkait sport tourism. Dan semoga dengan nantinya F1 Powerboat yang lebih matang, ini bisa lebih sukses lagi. Kami juga berharap dukungan dari seluruh stakeholder maupun masyarakat Indonesia untuk ramai-ramai mensupport dan menyambut perhelatan F1 Powerboat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan bahwa pihaknya juga mendukung penuh F1 Powerboat Danau Toba 2024 dengan turut mempromosikan destinasi pariwisata. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan beragam latihan sumber daya manusia (SDM).

