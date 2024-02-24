Advertisement
SPORT LAIN

F1 Powerboat 2024: Para Pembalap Mulai Tiba di Danau Toba

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |22:09 WIB
F1 Powerboat 2024: Para Pembalap Mulai Tiba di Danau Toba
Para pembalap F1 Powerboat 2024 sudah mulai tiba di Danau Toba. (Foto: Ist)
BALIGE F1 Powerboat 2024 kembali digelar di Danau Toba pada 2-3 Maret 2024. Jelang bergulirnya gelaran balap perahu international itu, para pembalap pun mulai terlihat berdatangan ke Danau Toba, Sumatera Utara.

Para pembalap tiba melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Jakarta untuk selanjutnya melanjutkan penerbangan menuju Sumatra Utara melalui Bandara Kualanamu di Deli Serdang dan Bandara Raja Sisingamangaraja XII di Tapanuli Utara.

Terlihat sejumlah pembalap dan krunya mulai berdatangan di Bandara Raja Sisingamangaraja XII pada Sabtu (24/2/2024). Pembalap tersebut yakni Jonas Andersson yang berasal dari Swedia.

Jonas Andresson juga merupakan Juara Dunia F1Powerboat Tahun 2023. Selain itu, terdapat pula Lavinia Sanzovo dan Alessandro Cavellero yang merupakan official team dari H2O Management yang merupakan promotor internasional F1Powerboat yang juga telah tiba di Sumatra Utara.

Setibanya di bandara Raja Sisingamangaraja XII mereka disambut hangat oleh penampilan tari Tor-Tor yang merupakan tarian khas Batak Toba serta pengalungan kain Ulos. Pembalap lainnya akan datang secara bergiliran pada Minggu, 24 Februari hingga Jumat, 1 Maret 2024.

Para pembalap F1 Powerboat 2024 mulai tiba di Danau Toba

“InJourney menyampaikan selamat datang di Indonesia untuk para pembalap F1Powerboat dan juga para krunya. Kami berharap para pembalap bisa menikmati perjalanannya serta mendapatkan pengalaman yang mengesankan selama di Indonesia,” ujar Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

“InJourney dan juga para pemangku kepentingan akan berusaha untuk menyajikan event F1Powerboat yang terbaik, sehingga para pembalap dapat berkompetisi dengan kondusif dan para penonton bisa menikmati event olahraga air internasional ini,” tambahnya.

Jonas Andersson, yang merupakan juara bertahan F1Powerboat UIM World Championship 2023 asal Swedia, termasuk salah satu pembalap yang sudah hadir di Tanah Air.

Telusuri berita Sport lainnya
