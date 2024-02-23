F1 Powerboat 2024 Diyakini Bakal Tarik Wisatawan ke Danau Toba

MEDAN - Danau Toba yang merupakan danau vulkanik terbesar di dunia akan kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga air internasional, F1Powerboat pada 2-3 Maret 2024. Pelaksanaan F1Powerboat yang akan dihadiri para pembalap internasional ini akan menjadi salah satu event pariwisata unggulan di Danau Toba pada tahun 2024.

Sejak penjualan tiket dibuka pada 19 Februari 2024, terpantau ketersediaan tiket mulai menipis. Dengan berbagai ragam acara seperti festival budaya dan UMKM, konser musik dengan band papan atas, serta adanya kompetisi Aquabike Indonesia Championship dan kompetisi Solu Bolon rupanya antusias masyarakat kian bertambah.

Untuk masyarakat yang ingin menonton, tiket masih bisa dibeli secara online di tiket.com dan secara offline di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Toba mulai pada tanggal 27 Februari 2024.

Tiket F1Powerboat Danau Toba dibagi atas tiga kategori yakni Festival dengan harga Rp200.000, Grandstand A seharga Rp500.000, dan Grandstand B seharga Rp500.000.

Dengan tiket tersebut, pengunjung bisa menikmati serunya pertandingan dan hiburan seperti konser musik yang menghadirkan band-band papan atas Indonesia seperti Wali, Radja, dan Ada Band.

Pengunjung juga bisa menyaksikan berbagai festival budaya dan UMKM. Juga kompetisi Solu Bolon yang akan diikuti oleh tim-tim dari masyarakat sekitar, dengan hadiah sebesar 250 juta rupiah.

“Kami meyakini F1Powerboat Danau Toba ini akan menarik lebih banyak wisatawan, karena event dikemas dengan beragam acara lain seperti festival budaya dan UMKM, juga penampilan para musisi yang akan acara semakin meriah. Saya harap masyarakat berbondong-bondong dan tidak ketinggalan untuk hadir menyaksikan serta menyukseskan F1Powerboat Danau Toba,” kata Menparekraf RI, Sandiaga Uno.

Sementara Effendi Pohan, Staf Ahli PJ Gubernur Sumatera Utara mengungkapkan dukungannya terhadap event F1Powerboat 2024.

“Pelaksanaan F1Powerboat akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada Provinsi Sumatera Utara. Karena itu, kami siap untuk membantu pelaksanaan event sehingga bisa terselenggara dengan sukses sehingga berdampak luas pada perekonomian daerah,” ungkap Effendi.

Selaras dengan hal tersebut, Bupati Kabupaten Toba, Poltak Sitorus, menjelaskan bahwa dengan adanya event-event internasional ini memberikan dampak yang signifikan bagi pariwisata di Danau Toba.

“Tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan di Danau Toba mencapai 1 juta wisatawan, di tahun 2023 naik 100% menjadi 2 juta kunjungan wisatawan. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pariwisata Danau Toba, tentunya harapan untuk tahun ini F1Powerboat 2024 dapat mendatangkan kunjungan wisatawan lebih dari tahun sebelumnya sehingga target ekonomi juga dapat tercapai,” ujar Poltak Sitorus.