Hary Tanoesoedibjo Bersyukur Indonesia International Open 2024 Berjalan Lancar

Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo, bersyukur Indonesia International Open 2024 berjalan lancar (Foto: Okezone/Arif Julianto)

JAKARTA - Ketua Umum POBSI, Hary Tanosoedibjo, bersyukur ajang Indonesia International Open 2024 berjalan lancar. Ia berharap ajang biliar kelas dunia ini bisa menjadi agenda rutin.

Seperti diketahui, turnamen Indonesia International Open 2024 sudah selesai terselenggara, Kamis (25/1/2024). Turnamen yang digelar di Park Tower dan Royal Glasshouse (semifinal dan final), Kebon Sirih, Jakarta itu membuahkan dua juara dari dua kategori.

Dari kategori Senior 10 Ball, ada Jeffry Ignacio (Filipina) yang berhasil menyabet gelar juara. Sementara, ada Albert Januarta (Indonesia) yang sukses menjadi nomor satu di kategori Junior U-17 9 Ball.

BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo Apresiasi Para Juara Indonesia International Open 2024

Hary bersyukur turnamen IIO 2024 ini bisa terselenggara dengan lancar. Pemimpin POBSI itu senang dengan adanya partisipan dari 20 negara.

"Ya bersyukur karena baru pertama kali ini ada event internasional, banyak juga negara berpartisipasi," kata Hary kepada Tim MNC, Kamis (25/1/2024).