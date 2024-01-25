Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hary Tanoesoedibjo Apresiasi Para Juara Indonesia International Open 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:37 WIB
Hary Tanoesoedibjo Apresiasi Para Juara Indonesia International Open 2024
Ketua Umum POBSI, Hary Tanoesoedibjo, mengapresiasi para juara Indonesia International Open 2024 (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, mengapresiasi para juara Indonesia International Open 2024. Ia merasa senang atlet biliar Indonesia bisa menyabet gelar di turnamen kelas dunia ini.

Turnamen Indonesia International Open 2024 sudah selesai terselenggara, Kamis (25/1/2024). Dua juara dari dua kategori sudah bisa diketahui. Keduanya adalah Albert Januarta (Indonesia) dari kategori Junior U-17 9 Ball, dan Jeffry Ignacio (Filipina) dari kategori Senior 10 Ball.

Ketua Umum POBSI Hary Tanoesoedibjo menyerahkan hadiah bagi juara Indonesia International Open 2024 (Foto: Okezone/Arif Julianto)

Selain Albert, Brian Axel Ferdian berhasil menjadi juara kedua dan Made Abby Permana menyumbang juara ketiga dari kategori Junior U-17 9 Ball. Tentunya, pencapaian atlet muda Indonesia ini patut diapresiasi.

Hary memberikan apresiasi kepada para pemenang dengan mempersilakan hadirin untuk tepuk tangan. Riuh tepuk tangan pun terdengar untuk para pemenang turnamen-turnamen biliar bergengsi itu.

"Saya ingin mengatakan, silakan beri tepuk tangan kepada para pemenang (IIO 2024)," kata Hary dalam sambutannya di Royal Glasshouse, Kebon Sirih, Jakarta pada Kamis (25/1/2024).

"Saya ingin mengapresiasi para pemenang yang menang di kategori U-17 Albert Januarta, di posisi kedua ada Brian Axel yang juga dari Indonesia. Dan yang ketiga ada Made Abby dan Kento Oda dari Jepang," sambungnya.

Halaman:
1 2
