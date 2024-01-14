Ikut Berduka atas Wafatnya Lisa Rumbewas, Presiden Jokowi: Jasanya sebagai Pahlawan Olahraga Akan Selalu Dikenang

JAKARTA - Indonesia baru saja kehilangan salah satu atlet angkat besi terbaik yang miliki banyak prestasi untuk Tanah Air, yakni Raema Lisa Rumbewas. Kabar duka itu pun sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan ia pun turut menyampaikan rasa belasungkawa.

Raema Lisa Rumbewas menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Jayapura, Papua pada Minggu (14/1/2024) sekitar pukul 03.00 WIT. Ia merupakan salah satu mantan atlet angkat berat yang berhasil mengharumkan nama Indonesia, setelah menyumbangkan tiga medali Olimpiade 2000, 2004, dan 2008.

Pada debutnya di Olimpiade Sydney 2000, putri dari pasang atlet binaraga Levi Rumbewas dan atlet angkat besi Ida Korwa, berhasil meraih medali perunggu di kelas 48 kg. Kemudian pada Olimpiade Athena 2004, ia meraih medali perak kelas 53 kg.

Keping medali Olimpiade ketiganya adalah perunggu di Beijing 2008. Medali tersebut diberikan (IOC) yang diwakili Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 3 Desember 2017, di Hotel Sheraton Gandaria, Jakarta. Hal tersebut terjadi lantaran, atlet asal Belarusia, Nastassia Novikava terbukti menggunakan doping turinabol dan stanozol sehingga status medalinya dicabut.

Sementara Jokowi pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalkan Raema Lisa Rumbewas. Ia tak lupa mendoakan Raema Lisa Rumbewas agar mendapatkan tempat terbaik dan mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.

"Saya berbelasungkawa atas berpulangnya Lisa Rumbewas. Semoga mendiang Lisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Doa untuk kekuatan dan ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga jasanya sebagai Pahlawan Olahraga selalu dikenang, dan menginspirasi para Atlit Indonesia," kata Jokowi dikutip dari Instagram resminya, Minggu (14/1/2024).