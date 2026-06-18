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Jadwal Moto3 Republik Ceko 2026: Veda Ega Pratama Siap Bangkit dan Menggila

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |16:01 WIB
Jadwal Moto3 Republik Ceko 2026: Veda Ega Pratama Siap Bangkit dan Menggila
Simak jadwal Moto3 Republik Ceko 2026 di mana Veda Ega Pratama akan kembali turun (Foto: Honda Team Asia)
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BRNO – Jadwal Moto3 Republik Ceko 2026 sudah diketahui. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama siap menggila lagi!

Moto3 2026 telah memasuki seri kesembilan. Pekan balapan ini akan digelar di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Republik Ceko, 19-21 Juni.

1. Nasib Sial

Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Team Asia)
Veda Ega Pratama melaju di Moto3 Italia 2026 (Foto: Honda Team Asia)

Nasib sial dialami Veda Ega pada seri sebelumnya di Hungaria. Sempat merebut perhatian dengan finis kedua di Practice, ia malah tercecer ke urutan sembilan saat kualifikasi.

Veda lalu dijatuhi hukuman long lap penalty karena tidak sengaja menghalangi pembalap lain saat sesi penentuan start itu. Alhasil, ia harus puas finis di posisi 16 yang merupakan hasil terburuk musim ini.

Tapi, Veda Ega tentu tidak boleh terlalu lama larut dalam kesedihan. Jeda dua pekan sudah cukup baginya untuk mempersiapkan diri menuju Moto3 Republik Ceko 2026.

Apalagi, tantangan tidak akan mudah. Serupa dua pekan lalu, Veda Ega belum pernah memiliki pengalaman mengaspal di Sirkuit Automotodrom Brno di semua kategori.

 

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