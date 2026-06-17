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Kisah Pembalap Cantik Indonesia Diva Zahra, dari Ratu Sprint Rally Kini Bidik Tantangan Reli Panjang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |18:01 WIB
Kisah Pembalap Cantik Indonesia Diva Zahra, dari Ratu Sprint Rally Kini Bidik Tantangan Reli Panjang
Pembalap reli Indonesia, Diva Zahra. (Foto: Instagram/divazahrap)
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SEMARANG – Pembalap reli asal Indonesia Diva Zahra, terus membuktikan taringnya di kancah motorsport nasional musim 2026. Setelah sukses mengukir prestasi di ajang Indonesia Drift Series (IDS) dan konsisten di lintasan pendek, pereli asal Bandung ini kembali menunjukkan dominasi nyata dalam lanjutan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sprint Rally 2026.

Teranyar, pada putaran kedua Kejurnas Sprint Rally 2026 yang digelar di Sirkuit POJ City, Semarang, Jawa Tengah (6–7 Juni 2026), Diva sukses menyabet podium pertama. Ia keluar sebagai yang tercepat setelah membukukan catatan waktu total 19 menit 53 detik.

Rentetan hasil manis ini kian menebalkan kepercayaan diri sang pembalap. Di balik senyum manisnya, Diva ternyata menyimpan ambisi yang jauh lebih besar untuk karier balapnya ke depan, yaitu naik kelas dengan menjajal kerasnya kompetisi reli panjang (Kejurnas Rally).

1. Target Baru

Keinginan untuk mencicipi Special Stage (SS) yang memiliki jarak tempuh dan durasi berkali-kali lipat lebih menguras fisik tersebut disampaikan Diva langsung di hadapan mentornya yang juga legenda reli Indonesia, Rifat Sungkar. Momen ini terjadi dalam acara Indonesia Iconic Racer - IIMS Infinite Show di area IIMS 2026 beberapa waktu lalu.

Diva Zahra. (Foto: Instagram/divazahrap)
Diva Zahra. (Foto: Instagram/divazahrap)

Diva Zahra mengaku telah mendapatkan banyak pelajaran usai turun penuh di Kejurnas Sprint Rally 2025. Namun, ia masih penasaran bagaimana tantangan kesulitan dalam reli Panjang.

 

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