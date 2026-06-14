2 Pevoli Cantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026, Nomor 1 Bikin Bangga!

KONFEDERASI Bola Voli Asia (AVC) secara resmi menggagas sebuah ajang penghargaan bergengsi untuk memberikan apresiasi tinggi bagi para atlet voli terbaik di kawasan Benua Kuning. Menariknya dua pevoli cantik Indonesia pun masuk dalam nominasi penghargaan tersebut.

Acara malam penganugerahan atau gala tersebut dijadwalkan bakal berlangsung megah di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 2026 mendatang. Terdapat sembilan kategori dengan puluhan nominator yang bisa dipilih langsung oleh para penggemar melalui situs resmi mereka.

Dari daftar nominasi yang dirilis, terdapat tiga perwakilan atau pasangan pevoli asal Indonesia yang berhasil masuk. Dua di antaranya merupakan srikandi voli Tanah Air yang dikenal memiliki paras menawan dan prestasi gemilang. Keduanya akan saling sikut di kategori yang sama, yaitu 'Fans Choice Awards'.

Berikut 2 Pevoli Cantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026:

1. Megawati Hangestri Pertiwi

Megawati Hangestri perkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. (Foto: Instagram/jpevolley)

Pevoli yang kini menginjak usia 26 tahun ini dinilai sangat layak masuk dalam nominasi 'Fans’ Choice Awards'. Kiprah Megawati di dunia voli memang tidak perlu diragukan lagi; ia sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro merengkuh trofi juara Proliga 2026.

Nama Megawati sebelumnya juga sempat menjadi fenomena global dan membuat olahraga voli makin digandrungi di Indonesia berkat penampilan impresifnya bersama klub Korea Selatan, Red Sparks. Dalam waktu dekat, srikandi voli andalan Indonesia ini juga dijadwalkan akan kembali mentas di Negeri Ginseng untuk memperkuat tim barunya, Hyundai Hillstate.