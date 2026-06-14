Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Pevoli Cantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026, Nomor 1 Bikin Bangga!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |20:57 WIB
2 Pevoli Cantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026, Nomor 1 Bikin Bangga!
Pevoli Indonesia, Yolla Yuliana. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)
A
A
A

KONFEDERASI Bola Voli Asia (AVC) secara resmi menggagas sebuah ajang penghargaan bergengsi untuk memberikan apresiasi tinggi bagi para atlet voli terbaik di kawasan Benua Kuning. Menariknya dua pevoli cantik Indonesia pun masuk dalam nominasi penghargaan tersebut.

Acara malam penganugerahan atau gala tersebut dijadwalkan bakal berlangsung megah di Bangkok, Thailand, pada 8 Agustus 2026 mendatang. Terdapat sembilan kategori dengan puluhan nominator yang bisa dipilih langsung oleh para penggemar melalui situs resmi mereka.

Dari daftar nominasi yang dirilis, terdapat tiga perwakilan atau pasangan pevoli asal Indonesia yang berhasil masuk. Dua di antaranya merupakan srikandi voli Tanah Air yang dikenal memiliki paras menawan dan prestasi gemilang. Keduanya akan saling sikut di kategori yang sama, yaitu 'Fans Choice Awards'.

Berikut 2 Pevoli Cantik Indonesia yang Masuk Nominasi AVC Gala 2026:

1. Megawati Hangestri Pertiwi

Megawati Hangestri perkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. (Foto: Instagram/jpevolley)
Megawati Hangestri perkuat Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. (Foto: Instagram/jpevolley)

Pevoli yang kini menginjak usia 26 tahun ini dinilai sangat layak masuk dalam nominasi 'Fans’ Choice Awards'. Kiprah Megawati di dunia voli memang tidak perlu diragukan lagi; ia sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro merengkuh trofi juara Proliga 2026.

Nama Megawati sebelumnya juga sempat menjadi fenomena global dan membuat olahraga voli makin digandrungi di Indonesia berkat penampilan impresifnya bersama klub Korea Selatan, Red Sparks. Dalam waktu dekat, srikandi voli andalan Indonesia ini juga dijadwalkan akan kembali mentas di Negeri Ginseng untuk memperkuat tim barunya, Hyundai Hillstate.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/43/3224110/pancasakti_run_kembali_digelar_pada_19_juli_2026-zNrP_large.jpg
Siapkan Tiket World Marathon Majors 2027, Ajang Lari Ini Berhadiah hingga Rp230 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/43/3223327/shintia_alluvia-OTCd_large.jpg
Kisah Pevoli Cantik Shintia Alliva, Bintang Masa Depan Timnas Voli Putri Indonesia yang Menjalin Kasih Sesama Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/43/3223271/riau_bhayangkara_run_2026_sold_out-7eVJ_large.jpeg
Riau Bhayangkara Run 2026 Sold Out, 15.080 Peserta Siap Berlari di Pekanbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/07/43/3223120/pmgo_2026_membantu_mendorong_kolaborasi_global_dan_lokal-C4wi_large.jpeg
PMGO 2026 Hadir di Jakarta, Kemenekraf Dorong Kolaborasi Global dan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/43/3222771/hyrox_2026-efg4_large.jpg
Hyrox 2026 Digelar di Jakarta, Jadi Panggung Baru Industri Kebugaran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/43/3222777/ragnarok_online_classic_perkenalkan_server_baru_eddga-vaWq_large.jpg
Ragnarok Online Classic Rilis Seasonal Server EDDGA, Veteran dan Pemain Baru Wajib Coba!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement