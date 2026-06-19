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HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Republik Ceko 2026: Marc Marquez Sapu Bersih Lagi?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |04:42 WIB
Jadwal MotoGP Republik Ceko 2026: Marc Marquez Sapu Bersih Lagi?
Simak jadwal MotoGP Republik Ceko 2026 yang dimulai hari ini (Foto: MotoGP)
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BRNO – Jadwal MotoGP Republik Ceko 2026 sudah diketahui. Akankah Marc Marquez sapu bersih lagi seperti di seri Hungaria?

MotoGP 2026 telah memasuki seri kesembilan. Pekan balapan itu akan digelar di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, pada 19-21 Juni 2026.

1. Marc Marquez

Marc Marquez memenangi MotoGP Hungaria 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Seri ini meninggalkan pertanyaan soal Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu baru saja meraih kemenangan pertama di MotoGP 2026 pada seri Hungaria.

Tak sekadar menang, Marquez benar-benar dominan dengan meraih pole position di kualifikasi serta memenangi Sprint Race. Tapi, itu sudah diprediksi karena kecocokan tata letak sirkuit.

Kondisi berbeda akan ditemui di Republik Ceko. Apalagi, Brno cukup menuntut kondisi fisik. Bagi Marquez, sirkuit ini bakal membebani bahu kanannya yang baru pulih dari cedera.

Karena itu, menarik melihat seperti apa kiprah Marquez di MotoGP Republik Ceko 2026. Musim lalu, ia berhasil meraih kemenangan di sini setelah menamatkan perjuangan Marco Bezzecchi.

 

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