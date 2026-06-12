Siapkan Tiket World Marathon Majors 2027, Ajang Lari Ini Berhadiah hingga Rp230 Juta!

SETELAH sukses di gelaran perdana tahun lalu, Pancasakti Run kembali hadir untuk kedua kalinya tahun ini. Mengusung tema “The Journey to Going Public Begins”, Pancasakti Run 2026 akan diselenggarakan pada Minggu, 19 Juli 2026 di QBig BSD City, Tangerang. Kegiatan ini kembali diinisiasi Ketua Panitia Pancasakti Run, Hendy Sugiono.

1. Pelari Berpeluang Tampil di World Marathon Majors 2027

CEO Pancasakti Group Suwandy Tasmady mengatakan, Pancasakti Run 2026 mengajak masyarakat untuk bergerak aktif, menjaga kesehatan, dan merayakan semangat kebersamaan melalui olahraga. Selain itu, kata Suwandy, Pancasakti Run 2026 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Suasana pembukaan Pancasakti Run 2025. (Foto: Pancasakti Run)

“Peserta kategori Half Marathon 21K berkesempatan mengikuti program undian menuju World Marathon Majors 2027. Untuk 3 orang pemenang yang berhasil finish maksimal 2 jam 30 menit. Ini yang membedakan PANCASAKTI Run dengan ajang lari lainnya di Indonesia,” jelas Suwandy dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (12/6/2026).

Suwandy menambahkan, Pancasakti Run juga telah mendapatkan sertifikat pengukuran rute dari Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) sebagai bentuk komitmen menghadirkan rute lari yang terukur sesuai standar internasional.

“Kali ini Pancasakti Run 2026 sudah ditingkatkan dan menjadi ajang lomba lari yang bergengsi karena telah memiliki sertifikasi internasional. Hal ini menjadi bukti komitmen kami untuk menghadirkan event olahraga yang tidak hanya meriah, tetapi juga berkualitas, terukur, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta,” ujar Suwandy.

Selain itu, PANCASAKTI Run juga menghadirkan kategori baru yaitu dengan jarak lomba Half Marathon selain jarak 10K dan 5,5K. Sebanyak 5.000 peserta ditargetkan mengikuti ajang Pancasakti Run 2026 ini.

“Pancasakti Run 2026 menyiapkan total hadiah podium sebesar Rp230 Juta untuk para pemenang dari seluruh kategori, serta berbagai hadiah doorprize menarik lainnya. Pendaftaran Pancasakti Run 2026 telah dibuka melalui website resmi (http://www.pancasaktirun.com),” ungkap Suwandy.

Para peserta akan mendapatkan berbagai benefit menarik dengan total isi race pack senilai Rp1.000.000, antara lain jersey eksklusif, BIB, medali finisher, tumbler special edition, Flazz Card BCA, jaket finisher khusus kategori Half Marathon, serta berbagai produk sponsor lainnya.