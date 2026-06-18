Alwi Farhan Jagokan Timnas Portugal di Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Harus Juara!

Alwi Farhan menjagokan Cristiano Ronaldo dan Timnas Portugal untuk juara Piala Dunia 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra, Alwi Farhan, terang-terangan menjagokan Timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Ia menginginkan sang idola, Cristiano Ronaldo, jadi juara di edisi kali ini.

Gelaran turnamen sepakbola nomor wahid di dunia sudah dimulai. Turnamen Piala Dunia edisi tahun ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 12 Juni - 20 Juli 2026.

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Alwi sebagai penikmat sepakbola tak ketinggalan mendukung tim kesayangannya. Pada edisi kali ini, pebulu tangkis berusia 21 tahun itu menjagokan Timnas Portugal.

Dukungannya kepada Selecao Das Quinas bukan tanpa alasan. Alwi mengungkapkan sangat mengidolakan sosok Ronaldo.

"Ronaldo. For the last dance. Bismillah. Harus Ronaldo juara," kata Alwi kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, dikutip Kamis (18/6/2026).

Selain sosok Ronaldo, Alwi juga mengidolakan Bruno Fernandes yang merupakan pemain Manchester United. Dua sosok ini yang menginspirasinya untuk mendukung Timnas Portugal.